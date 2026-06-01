Dziennik Gazeta Prawana logo

22-letni tenisista obraził sędzię na French Open. Za seksistowskie uwagi zapłacił 65 tysięcy euro

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 15:01
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
22-letni tenisista obraził sędzię na French Open. Za seksistowskie uwagi zapłacił 65 tysięcy euro
22-letni tenisista obraził sędzię na French Open. Za seksistowskie uwagi zapłacił 65 tysięcy euro/PAP/EPA
Adolfo Daniel Vallejo drogo zapłaci za swoje słowa. Dosłownie! Organizatorzy French Open nałożyli na paragwajskiego tenisistę grzywnę w wysokości 65 tysięcy euro za seksistowskie uwagi skierowane do sędzi Any Carvalho.

Paragwajczyk z Paryża wróci tylko z połową wygranej

Na tenisistę nałożono grzywnę w wysokości mniej więcej połowy jego nagrody pieniężnej za występ w Paryżu - poinformowała podczas konferencji prasowej dyrektor turnieju Amelie Mauresmo.

To jest ewidentnie coś, co jest dla nas, dla turnieju, dla federacji, a nawet poza samym turniejem nie do przyjęcia. Tego rodzaju język nie ma tu miejsca - podkreśliła Mauresmo.

Tenisista przeprosił za swoje zachowanie

Organizatorzy zapowiedzieli w piątek, że nałożą na 22-letniego tenisistę "znaczną karę pieniężną", ale nie podali dalszych szczegółów. Zawodnik numer 71 na świecie wygłosił seksistowskie uwagi pod adresem brazylijskiej sędzi Anny Carvalho po porażce z Francuzem Moise Kouame w drugiej rundzie French Open w ubiegły czwartek, po maratońskim meczu trwającym prawie pięć godzin.

Po czwartkowym incydencie paragwajski tenisista przeprosił za swoje zachowanie, ale nie uniknął kary finansowej. Nagroda pieniężna przyznawana zawodnikowi, który odpadnie w drugiej rundzie, wynosi 130 tys. euro.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: tenissędziaFrench OpenRoland Garros
Powiązane
Katastrofa Świątek na Roland Garros. W dniu 25. urodzin zaliczyła najgorszy występ od siedmiu lat
Katastrofa Świątek na Roland Garros. W dniu 25. urodzin zaliczyła najgorszy występ od siedmiu lat
Chwalińska robi furorę na Roland Garros. Polka w 1/8 finału French Open
Chwalińska robi furorę na Roland Garros. Polka w 1/8 finału French Open
Świątek wygrała polski mecz na Roland Garros. Była liderka rankingu WTA w 1/8 finału French Open
Świątek wygrała polski mecz na Roland Garros. Była liderka rankingu WTA w 1/8 finału French Open
oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autora22-letni tenisista obraził sędzię na French Open. Za seksistowskie uwagi zapłacił 65 tysięcy euro »
Zobacz
|
Adam Małysz
Emerytura Adama Małysza. Tyle państwo płaci legendarnemu skoczkowi
jarosław kaczyński
Emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Tyle prezes PiS dostaje co miesiąc
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak słony mandat, zostało mało czasu
Tankowanie paliwa ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 2 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Kolberger
Cytat dnia. Krzysztof Kolberger. "Odkąd zachorowałem, wiedziałem, że..."
Kontrola drogowa policji i moment przekazania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszowi w odblaskowej kamizelce. Nowe przepisy, punkty karne i utrata uprawnień od 3 czerwca 2026 roku.
"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj