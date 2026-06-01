22-letni tenisista obraził sędzię na French Open. Za seksistowskie uwagi zapłacił 65 tysięcy euro

Paragwajczyk z Paryża wróci tylko z połową wygranej

Na tenisistę nałożono grzywnę w wysokości mniej więcej połowy jego nagrody pieniężnej za występ w Paryżu - poinformowała podczas konferencji prasowej dyrektor turnieju Amelie Mauresmo.

To jest ewidentnie coś, co jest dla nas, dla turnieju, dla federacji, a nawet poza samym turniejem nie do przyjęcia. Tego rodzaju język nie ma tu miejsca - podkreśliła Mauresmo.

Tenisista przeprosił za swoje zachowanie

Organizatorzy zapowiedzieli w piątek, że nałożą na 22-letniego tenisistę "znaczną karę pieniężną", ale nie podali dalszych szczegółów. Zawodnik numer 71 na świecie wygłosił seksistowskie uwagi pod adresem brazylijskiej sędzi Anny Carvalho po porażce z Francuzem Moise Kouame w drugiej rundzie French Open w ubiegły czwartek, po maratońskim meczu trwającym prawie pięć godzin.

Po czwartkowym incydencie paragwajski tenisista przeprosił za swoje zachowanie, ale nie uniknął kary finansowej. Nagroda pieniężna przyznawana zawodnikowi, który odpadnie w drugiej rundzie, wynosi 130 tys. euro.