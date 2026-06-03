Dziennik Gazeta Prawana logo

Chwalińska znów zadziwiła tenisowy świat. Polka w półfinale French Open

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 13:27
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Chwalińska znów zadziwiła tenisowy świat. Polka w półfinale French Open
Chwalińska znów zadziwiła tenisowy świat. Polka w półfinale French Open/PAP/EPA
Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej. Polka od kwalifikacji dotarła do półfinału wielkoszlemowego French Open. W środę nasza tenisistka pokonała rozstawioną z numerem 22. Rosjankę Annę Kalinską 7:6 (7-3), 6:3. Mecz trwał godzinę i 53. minuty. W walce o finał 24-latka może trafić na liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę.

Kalinska była faworytką meczu z Chwalińską

Chwalińska robi furorę na Roland Garros. Polka, by dostać się do turnieju głównego najpierw musiała przebrnąć przez kwalifikacje. 24-latka w pięknym stylu dotarła do ćwierćfinału. W nim zmierzyła się faworyzowaną Kalinską, ale nasza rodaczka we wcześniejszych meczach pokazała, że nie straszne jej wyżej notowane w rankingu WTA rywalki. Tym razem było tak samo.

To dopiero trzeci występ Chwalińskiej w turnieju głównym Wielkiego Szlema. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open, więc niezależnie od rezultatu półfinału dla Polki będzie to najlepszy wynik w karierze.

Kalinska odrobiła straty, ale ostatnie słowo należało do Chwalińskiej

Kalinska przy własnym serwisie wygrała gema otwarcia, ale potem wydarzenia na korcie dominowała Chwalińska. Polka objęła prowadzenie 5:1 i miała piłkę setową. Rosjanka wyszła z opresji. Ponownie musiała się bronić przed zamknięciem partii przy stanie 5:3 i znów się to jej udało.

Kalinska odrobiła straty i doprowadziła do tie-breaka. W nim jednak lepsza okazała się Chwalińska. Przy stanie 3:3 nasza rodaczka wygrała cztery piłki z rzędu i zwycięsko zakończyła seta.

Kalinska nie miała sposobu na Chwalińską

Druga partia zaczęła się podobnie do jak pierwsza. Kalinska znów wygrała gema otwarcia, ale później do głosu doszła Chwalińska. Polka prowadziła 4:1, a następnie 5:2.

Rosjanka nie miała nic do stracenia. Grała vabank, ale w jej grze widać było nerwy. 27-latka dyskutowała ze swoją trenerką. Uwagi od niej niewiele pomogły. Kalinska wygrał jeszcze jednego gema, ale to wszystko na co było ją stać w tym dniu. Po godzinie i 53. minutach w półfinale French Open zameldował się Chwalińska.

Chwalińska może trafić na Sabalenkę

Chwalińska w półfinale zagra albo z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Sznajder (23.). Z pierwszą z wymienionych Polka jeszcze nigdy nie grała. Z drugą zmierzyła się raz i musiała uznać jej wyższość.

W drugiej półfinałowej parze zmierzą się Rosjanka Mirra Andriejewa (8.) i pogromczyni Igi Świątek Ukrainka Marta Kostiuk (15.).

Wielki awans Chwalińskiej w rankingu WTA

Chwalińska w 1. rundzie tegorocznego French Open wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0. W kolejnym meczu w takim samym stosunku rozprawiła się z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens. W 3. rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1:6, 6:3, 6:2, a w 1/8 finału Francuzkę Diane Parry 6:3, 6:2.

Chwalińska walczyła z depresją. Dziś jest "czarnym koniem" na Roland Garros
Chwalińska walczyła z depresją. Dziś jest "czarnym koniem" na Roland Garros

Dzięki temu Chwalińska znacznie poprawiła swoją pozycję w światowym notowaniu tenisistek. Przed startem turnieju w stolicy Francji zajmowała 114. miejsce w rankingu WTA. Obecnie w wirtualnej klasyfikacji przesunęła się w okolice trzeciej dziesiątki.

27-letnia Kalinska ma za sobą znacznie więcej występów w Wielkim Szlemie, ale w ćwierćfinale jest dopiero po raz drugi. W 2024 roku na tym etapie pożegnała się z Australian Open. We French Open natomiast pierwszy raz przeszła poza drugą rundę.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: anna kalinskarelacja na żywoFrench OpenRoland Garros
Powiązane
Chwalińska z "dziką kartę" na Wimbledonie? Dzięki temu uniknęłaby kwalifikacji
Chwalińska z "dziką kartę" na Wimbledonie? Dzięki temu uniknęłaby kwalifikacji
Trwa piękny sen Chwalińskiej w Paryżu. Polka w ćwierćfinale French Open
Trwa piękny sen Chwalińskiej w Paryżu. Polka w ćwierćfinale French Open
Chwalińska robi furorę na Roland Garros. Polka w 1/8 finału French Open
Chwalińska robi furorę na Roland Garros. Polka w 1/8 finału French Open
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraChwalińska znów zadziwiła tenisowy świat. Polka w półfinale French Open »
Zobacz
|
Nagroda Literacka Nike 2025
To najlepsza książka roku. Co dokładnie oznacza jej tytuł?
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat obsypie się nowymi kwiatami, a liście odzyskają soczysty kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Rozmawiałem z szefem Skody. Otworzył mi oczy na ceny aut z Chin i przyszłość Octavii
Barbara Nowacka, Nowacka
"Cała doba dodatkowej pracy". Nauczyciele oburzeni nowym pomysłem MEN
Nowa Toyota Yaris Cross w kolorze Precious Bronze z nowym grillem i reflektorami LED na tle nowoczesnego budynku
Nowa Toyota Yaris Cross już w Polsce. Pali tyle co zapalniczka, ceną rozjechała konkurencję
Tankowanie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 czerwca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj