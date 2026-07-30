GKS Katowice odrobił straty i awansował do 3. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji

Zrelak najpierw trafił w słupek, potem do siatki

GKS od pierwszego gwizdka sędziego ruszył do przodu i już w 14. minucie był bliski odrobienia strat. O centymetry pomylił się Adam Zrelak. Napastnik zespołu z Katowic po dośrodkowaniu Bartosza Nowaka uderzył piłkę głową i trafił nią w słupek.

𝐙𝐫𝐞𝐥𝐚𝐤 𝐣𝐞𝐝𝐞𝐧, 𝐙𝐫𝐞𝐥𝐚𝐤 𝐝𝐰𝐚, 𝐙𝐫𝐞𝐥𝐚𝐤 𝐭𝐫𝐳𝐲... 𝐝𝐥𝐚𝐜𝐳𝐞𝐠𝐨 𝐆𝐊𝐒 𝐧𝐢𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐰𝐚𝐝𝐳𝐢❓



🔴📲 Transmisja meczu GKS Katowice vs MSK Żylina w TVP ▶️ https://t.co/fDMZLu5uQa pic.twitter.com/DmsZC1Idel — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 30, 2026

32-letni Słowak swoją drugą szansę miał tuż po przerwie. Znów piłkę na głowę dograł mu Nowak, ale tym razem Zrelak już się nie pomylił i straty z pierwszego meczu były odrobione.

𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐘 𝐎𝐃𝐑𝐎𝐁𝐈𝐎𝐍𝐄❗



GKS Katowice na prowadzeniu! 𝐀𝐝𝐚𝐦 𝐙𝐫𝐞𝐥𝐚𝐤 wykorzystał idealne dośrodkowanie od 𝐁𝐚𝐫𝐭𝐨𝐬𝐳𝐚 𝐍𝐨𝐰𝐚𝐤𝐚 ⚽



🔴📲 Transmisja meczu GKS Katowice vs MSK Żylina w TVP ▶️ https://t.co/fDMZLu5uQa pic.twitter.com/REpAyde8nk — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 30, 2026

Rezerwowi zapewnili GKS awans

Niestety niecałe dziesięć minut później znów był wynik korzystny dla gości. Do remisu strzałem tuż sprzed pola karnego doprowadził Frantisek Kosa.

𝐍𝐈𝐊𝐓 nie przeszkadzał... 𝐍𝐈𝐊𝐓!



GKS Katowice znowu musi gonić!



🔴📲 Transmisja meczu GKS Katowice vs MSK Żylina w TVP ▶️ https://t.co/fDMZLu5uQa pic.twitter.com/tCgXlmYk1x — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 30, 2026

Stracony gol nie ostudził zapału miejscowych. Podopieczni Rafała Górka w 79. minucie znów byli na prowadzeniu. Po dośrodkowaniu Nowaka z rzutu wolnego bramkarza rywali głową pokonał Mateusz Wdowiak.

Na tym nie koniec. GKS poszedł za ciosem i 82. minucie efektownym strzałem na 3:1 podwyższył Illa Szkuryn. Warto dodać, że trener Katowiczan miał nosa do zmian. Obaj zdobywcy bramek na boisku pojawili się w 75. minucie.

Białorusin w doliczonym czasie gry miał jeszcze jedną stuprocentową okazję. Posłał jednak piłkę obok słupka i końcowy wynik już się nie zmienił.