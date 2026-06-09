Serena Williams wróciła na kort. Zwycięstwo po czterech latach przerwy

Williams i Mboko dostały "dziką kartę"

O wznowieniu kariery przez jedną z najlepszych tenisistek w historii tego sportu od kilku tygodni spekulowano w mediach. Williams, która w 2017 roku zdobyła ostatni ze swoich 23 tytułów Wielkiego Szlema w singlu, postanowiła przerwać wszelkie dywagacje na ten temat.

Słynna Amerykanka na powrót do gry wybrała londyński turniej na kortach Queen's Club, będący preludium do Wimbledonu. Jej partnerką deblową została wschodząca gwiazda Mboko, która urodziła się w 2006 roku - siedem lat po tym, jak Williams zdobyła swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy w singlu na US Open, i dorastała, wielbiąc amerykańską ikonę tenisa. Para otrzymała od organizatorów imprezy tzw. dziką kartę.

Córki oglądały mamę z trybun

Połączenie doświadczenia z młodością na Andy Murray Arena przyniosło dobre rezultaty i awans do ćwierćfinału. Duet amerykańsko-kanadyjski mecz rozpoczął od prowadzenia 3:0, ale o wygranie seta otwarcia musiał zabiegać w tie-breaku. W drugiej partii serwisy Amerykanki, osiągające prędkość 190 km/h, pozwalały realnie przybliżać ją i Mboko do zwycięstwa. Dwa break-pointy postawiły pieczęć na awansie.

Williams na trybunach towarzyszyły dwie córki, Olympia i Adira River, które pilnował tata Alexis Ohanian. To była świetna zabawa. Świetnie się bawiłam, grając z Victorią. Potrafiła naprawdę podtrzymać naszą drużynę i dać z siebie wszystko w kluczowych momentach. Mogłam na niej polegać. Nigdy wcześniej nie grałyśmy razem, ale wszystko szło tak naturalnie - oceniła Amerykanka po wygranej.

Nie miałam nic lepszego do roboty, zmęczyło mnie siedzenie w domu. Moje dzieci mają wakacje, więc czemu nie? Nigdy nie grałam tutaj. To naprawdę wyjątkowe uczucie grać w tak kultowym miejscu - dodała.

Od czasu do czasu w pojedynczych imprezach wciąż występuje jej starsza o rok siostra - Venus, również bardzo utytułowana zawodniczka i legenda tenisa.

Poprzedni jak do tej pory występ Sereny Williams miał miejsce podczas US Open w 2022 roku. Wówczas dotarła do trzeciej rundy singla, doznając porażki z Australijką Ajlą Tomljanovic. Williams 1375 dni po swoim ostatnim meczu znowu cieszyła się ze zwycięstwa.