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Zapadła decyzja ws. Mai Chwalińskiej. Wimbledon rozdał "dzikie karty"

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 12:43
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Zapadła decyzja ws. Mai Chwalińskiej. Wimbledon rozdał "dzikie karty"
Zapadła decyzja ws. Mai Chwalińskiej. Wimbledon rozdał "dzikie karty"/East News
Maja Chwalińska zrobiła furorę na wielkoszlemowym French Open. Polka w Paryżu dotarła do finału i awansowała na 21. miejsce w rankingu WTA, ale jej występ na Wimbledonie stał pod znakiem zapytania. Tylko przyznanie "dzikiej karty" gwarantowało jej udział w turnieju głównym. Bez niej znów musiałaby się przebijać przez kwalifikacje. Dziś organizatorzy zawodów ogłosili listę "szczęśliwców".

Wielki skok Chwalińskiej na liście WTA

Chwalińska rywalizację w Paryżu zaczynała będąc na 114. miejscu w światowym rankingu tenisistek. Dzięki dojściu do finału awansowała aż na 21. pozycję. Tak wielki skok nie zapewnił jej jednak automatycznego udziału w turnieju głównym Wimbledonu.

Niestety organizatorzy zawodów w Londynie listę startową ustalają na podstawie rankingu sprzed Frech Open. Dlatego zgodnie z regulaminem jedyną szansą dla Chwalińskiej na uniknięcie kwalifikacji była "dzika karta".

Chwalińska może być rozstawiona

Dziś ogłoszono listę "dzikich kart". Wśród szczęśliwców znalazła się nasza tenisistka. Dzięki temu Chwalińska na Wimbledonie zagra od pierwszej rundy turnieju głównego. Teoretycznie istnieje też szansa, że Polka będzie rozstawiona.

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Chwalińska swój najlepszy wynik na Wimbledonie osiągnęła w 2022 roku. Wtedy dotarła do drugiej rundy. W pierwszym meczu niespodziewanie pokonała Katerinę Siniakovą, ale w kolejnym pojedynku przegrała z Alison Riske-Amritraj. W ubiegłym roku nie przeszła kwalifikacji.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: teniswimbledonmaja chwalińskadzika karta
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Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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