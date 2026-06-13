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Linette stoczyła zacięty boju w ‘s-Hertogenbosch. Polka nie zagra w finale

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
43 minut temu
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Linette stoczyła zacięty boju w ‘s-Hertogenbosch. Polka nie zagra w finale
Linette stoczyła zacięty boju w ‘s-Hertogenbosch. Polka nie zagra w finale/Shutterstock
Magda Linette nie zagra w finale turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w ‘s-Hertogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikovą 4:6, 6:7 (4-7). Czeszka w dorobku ma m.in. wielkoszlemowy triumf w Wimbledonie dwa lata temu.

Linette grała dobrze, ale na Krejcikovą to nie wystarczyło

Linette zajmuje 60. miejsce w rankingu, a Krejcikova 45. Czeszka to jednak wiceliderka listy WTA z 2022 roku, a w Wielkim Szlemie wygrała też French Open 2021. W regularnym osiąganiu świetnych wyników przeszkadzają jej jednak częste problemy zdrowotne.

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Linette zaprezentowała się w sobotę bardzo dobrze, ale na wracającą do formy Krejcikovą to nie wystarczyło. W pierwszym secie 34-letnia Poznanianka pierwsza uzyskała przełamanie, a miało to miejsce w trzecim gemie. Rywalka natychmiast jednak odrobiła stratę. Czeszka na dobre inicjatywę przejęła wychodząc na 5:3. Kilka minut późnej zamknęła seta.

Krejcikova czwarty raz lepsza od Linette

Drugi miał podobny przebieg. Znów pierwsza przewagę osiągnęła Linette. Prowadziła 5:3 i serwowała na wygraną w partii, ale Krejcikova odrobiła przełamanie. Ostatecznie potrzebny był tie-break.

Ponownie początek należał do Linette, która zdobyła trzy pierwsze punkty. Potem jednak pięć z rzędu padło łupem rywalki. Chwilę później Czeszka cieszyła się z pierwszego awansu do finału imprezy WTA od wspomnianego triumfu w Wimbledonie 2024. To było ich piąte spotkanie i czwarta wygrana Krejcikovej.

Krejcikova o tytuł zagra z Montgomery

Czeszka o dziewiąty tytuł w karierze powalczy z Amerykanką Robin Montgomery, która pokonała Ajlę Tomljanovic 6:4, 6:2. To był drugi mecz Australijki w sobotę, bowiem wcześniej musiała rozegrać ćwierćfinał przeniesiony z piątku z powodu opadów deszczu.

22-letnia Montgomery, 484. w światowym rankingu, po raz pierwszy awansowała do finału turnieju cyklu WTA. Po raz pierwszy zmierzy się też z Krejcikovą.

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Źródło PAP
Tematy: tenisWTAMagda Linette
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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