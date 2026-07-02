Dziennik Gazeta Prawana logo

Koncertowa gra Świątek. Zmiotła Pliskovą z Wimbledonu

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 15:59
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Koncertowa gra Świątek. Zmiotła Pliskovą z Wimbledonu
Koncertowa gra Świątek. Zmiotła Pliskovą z Wimbledonu/PAP/EPA
Iga Świątek broni na Wimbledonie tytułu wywalczonego przed rokiem. W drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju w stolicy Anglii była liderka rankingu WTA bez najmniejszych problemów pokonała Karolinę Pliskovę. Czeszka była tylko tłem dla koncertowo grającej Polki, która gładko wygrała 6:1, 6:3.

Świątek czwarty raz lepsza od Pliskovej

Świątek na inaugurację tegorocznej rywalizacji na Wimbledonie pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3. Natomiast czeska tenisistka wygrała z rodaczką Terezą Valentovą 6:3, 6:4.

Pliskova jest finalistką Wimbledonu z 2021 roku. W 2017 roku przez osiem tygodni była liderką rankingu, obecnie zajmuje w nim 73. miejsce. 34-latka z powodu kontuzji straciła cały sezon 2025.

Dotychczas Świątek mierzyła się z Pliskovą trzy razy. Za każdym razem górą była nasza tenisistka, ale dziś panie po raz pierwszy grały na nawierzchni trawiastej. To jednak nie miało żadnego znaczenia. Czeszka czwarty raz w karierze musiała uznać wyższość naszej rodaczki.

Świątek bezlitosna dla Pliskovej

Pierwszy set czwartkowego pojedynku nie miał żadnej historii. Pliskova popełniała bardzo dużo niewymuszonych błędów. Wydawała się kompletnie rozkojarzona i nieobecna na korcie. Świątek z zimną krwią wykorzystała słabą dyspozycję rywalki. Oddała jej tylko jednego gema.

Na początku drugiej partii Czeszka przebudziła się. Wygrała dwa pierwsze gemy i wydawało się, że mogą w tym meczu być jeszcze emocje. Takie wrażenie można było odnieść jednak tylko przez chwilę. Świątek wygrała cztery gemy z rzędu i objęła prowadzenie, którego już nie dała sobie odebrać.

Eala lub Joint potencjalną rywalką Świątek

W 3. rundzie Wimbledonu Świątek zagra albo z rozstawioną z numerem 29. Alexandrą Ealą z Filipin, albo z Australijka Mayą Joint.

Świątek najcenniejszą kobietą sportu. Pajor i Lewandowska daleko w tyle
Świątek najcenniejszą kobietą sportu. Pajor i Lewandowska daleko w tyle

Świątek jest ostatnią Polką, która dalej rywalizuje na Wimbledonie w grze pojedynczej. W pierwszej rundzie z turniejem pożegnały się Maja Chwalińska, Magda Linette i Magdalena Fręch.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Iga ŚwiątekwimbledonKarolina Pliskova
Powiązane
Mistrzyni French Open odpadła z Wimbledonu. Krejcikova odesłała Andriejewą do domu
Mistrzyni French Open odpadła z Wimbledonu. Krejcikova odesłała Andriejewą do domu
Kłopoty Sabalenki na Wimbledonie. Musiała bronić piłek setowych
Kłopoty Sabalenki na Wimbledonie. Musiała bronić piłek setowych
Łzy Świątek na Wimbledonie. Rozpłakała się po meczu z Townsend
Łzy Świątek na Wimbledonie. Rozpłakała się po meczu z Townsend
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMajchrzak pożegnał się z Wimbledonem. Odpadł po pięciosetowym horrorze »
Zobacz
|
prl
Tylko dzieci PRL-u zdobędą tu 15/15. Pytanie nr 12 to dla młodych czysta abstrakcja
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zdjęcie tankowania na stacji Orlen. Ręka trzyma pistolet paliwowy z widoczną naklejką reklamową aplikacji Orlen Vitay. Na otwartej klapce wlewu widoczne oznaczenia paliwa E10 i E5. Ilustracja do tematu zmian cen paliw od 1 lipca
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 1 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Trudny quiz o epoce PRL. PESEL zdecyduje o wyniku. Dla 90 proc. młodych 6/10 jest poza zasięgiem
Trudny quiz o epoce PRL. PESEL zdecyduje o wyniku. Dla 90 proc. młodych 6/10 jest poza zasięgiem
Quiz z wiedzy ogólnej dla posiadaczy wybitnych umysłów. Więcej niż 10/12 osiągnie tylko geniusz
Quiz z wiedzy ogólnej dla posiadaczy wybitnych umysłów. Więcej niż 10/12 osiągnie tylko geniusz
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. W gdańskich lasach odkopano skarb sprzed tysiącleci
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. Odkopano skarb sprzed tysiącleci
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj