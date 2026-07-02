Koncertowa gra Świątek. Zmiotła Pliskovą z Wimbledonu

Świątek czwarty raz lepsza od Pliskovej

Świątek na inaugurację tegorocznej rywalizacji na Wimbledonie pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3. Natomiast czeska tenisistka wygrała z rodaczką Terezą Valentovą 6:3, 6:4.

Pliskova jest finalistką Wimbledonu z 2021 roku. W 2017 roku przez osiem tygodni była liderką rankingu, obecnie zajmuje w nim 73. miejsce. 34-latka z powodu kontuzji straciła cały sezon 2025.

Dotychczas Świątek mierzyła się z Pliskovą trzy razy. Za każdym razem górą była nasza tenisistka, ale dziś panie po raz pierwszy grały na nawierzchni trawiastej. To jednak nie miało żadnego znaczenia. Czeszka czwarty raz w karierze musiała uznać wyższość naszej rodaczki.

Świątek bezlitosna dla Pliskovej

Pierwszy set czwartkowego pojedynku nie miał żadnej historii. Pliskova popełniała bardzo dużo niewymuszonych błędów. Wydawała się kompletnie rozkojarzona i nieobecna na korcie. Świątek z zimną krwią wykorzystała słabą dyspozycję rywalki. Oddała jej tylko jednego gema.

Na początku drugiej partii Czeszka przebudziła się. Wygrała dwa pierwsze gemy i wydawało się, że mogą w tym meczu być jeszcze emocje. Takie wrażenie można było odnieść jednak tylko przez chwilę. Świątek wygrała cztery gemy z rzędu i objęła prowadzenie, którego już nie dała sobie odebrać.

Eala lub Joint potencjalną rywalką Świątek

W 3. rundzie Wimbledonu Świątek zagra albo z rozstawioną z numerem 29. Alexandrą Ealą z Filipin, albo z Australijka Mayą Joint.

Świątek jest ostatnią Polką, która dalej rywalizuje na Wimbledonie w grze pojedynczej. W pierwszej rundzie z turniejem pożegnały się Maja Chwalińska, Magda Linette i Magdalena Fręch.