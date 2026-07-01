Kłopoty Sabalenki na Wimbledonie. Musiała bronić piłek setowych

Sabalenka była w poważnych opałach

Zajmująca 57. miejsce w rankingu WTA Kessler była skazywana na porażkę. Po pierwszym secie wydawało się, że Sabalenka z jej pokonaniem nie będzie miała najmniejszych problemów. Białorusinka gładko wygrała 6:1.

W drugiej partii ku zaskoczeniu wszystkich gra się wyrównała. Jej przebieg miał swoją dramaturgię, a Amerykanka miała cztery szanse na zwycięskie zakończenie. W dziewiątym gemie Sabalenka obroniła dwie piłki setowe. Ponownie "nóż na gardle" liderka światowego rankingu tenisistek miała w tie-breaku i znów dwukrotnie wyszła z opresji. Ostatecznie Białorusinka wygrała 6:1, 7:6 (11-9).

Ostapenko kolejną rywalką Sabalenki

Kolejną rywalką Sabalenki będzie w piątek Jelena Ostapenko. Łotyszka gładko wygrała z Chorwatką Antonią Ruzić 6:2, 6:0. Najlepszym wynikiem Białorusinki na Wimbledonie jest półfinał, który osiągała w 2021, 2023 i 2025 roku.

Tytułu zdobytego przed rokiem w Londynie broni Iga Świątek. Polka w pierwszej rundzie pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3. W drugim meczu tegorocznego Wimbledonu 25-latka z Raszyna zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliskovą.

Niestety z turniejem pożegnały się trzy inne polskie tenisistki. W pierwszej rundzie odpadły Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linette.