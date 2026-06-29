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Naomi Osaka zachwyca strojem na Wimbledonie

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
wczoraj, 21:32
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Naomi Osaka zachwyca strojem na Wimbledonie
Naomi Osaka zachwyca strojem na Wimbledonie/PAP/EPA
Zasady Wimbledonu dotyczące noszenia białych ubrań nie przeszkodziły Naomi Osace w kolejnym „pokazie mody”, który zaprezentowała na korcie All England Club. Japońska tenisistka ma zwyczaj wzbudzać sensację kreatywnymi strojami podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych.

Strój Osaki wywołał entuzjastyczną reakcję kibiców

Osaka miała na sobie zwiewny, przypominający kimono szlafrok z bufiastymi rękawami i misternym haftem, gdy wkroczyła na kort numer 3, aby rozegrać mecz pierwszej rundy z Francuzką Elsą Jacquemot. Najnowsze dzieło Japonki wywołało entuzjastyczną reakcję publiczności. Wielu z niecierpliwością czekało z telefonami w górze, aby nagrać jej wejście na kort. Jedna z fanek krzyknęła: "Dawaj, królowo!".

To coś, na co czekaliśmy cały dzień, prawda? W czym Naomi Osaka pojawi się na Wimbledonie? W tym stroju widzę odrobinę inspiracji z minionej epoki - powiedziała była australijka tenisitka Alicia Molik, która obecnie komentuje mecze Wimbledonu dla BBC.

Osaka przed turniejem mierzyła się z wieloma pytaniami

Osaka zdjęła szlafrok i położyła go na krześle, aby rozpocząć rozgrzewkę przed rozpoczęciem meczu. Kreacje modowe czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowe były tak wyczekiwane, że Osaka przed turniejem musiała zmierzyć się z wieloma pytaniami o to, jak poradzi sobie z zasadą noszenia wyłącznie białych ubrań w All England Club.

Dosłownie wszyscy mnie o to pytają i nigdy nie uważałam, że kolor biały jest ograniczeniem. Mam wrażenie, że jest tak wiele różnych wzorów, tkanin i faktur, z których można korzystać - oznajmiła Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski.

Japonka w pierwszej rundzie wygrała z Jacquemot 6:1, 7:5. Jej kolejną rywalką będzie Kolumbijka Emiliana Arango lub Rosjanka Anastazja Gasanowa.

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Źródło PAP
Tematy: teniswimbledonNaomi Osace
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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