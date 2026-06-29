Naomi Osaka zachwyca strojem na Wimbledonie

Strój Osaki wywołał entuzjastyczną reakcję kibiców
Osaka miała na sobie zwiewny, przypominający kimono szlafrok z bufiastymi rękawami i misternym haftem, gdy wkroczyła na kort numer 3, aby rozegrać mecz pierwszej rundy z Francuzką Elsą Jacquemot. Najnowsze dzieło Japonki wywołało entuzjastyczną reakcję publiczności. Wielu z niecierpliwością czekało z telefonami w górze, aby nagrać jej wejście na kort. Jedna z fanek krzyknęła: "Dawaj, królowo!".
To coś, na co czekaliśmy cały dzień, prawda? W czym Naomi Osaka pojawi się na Wimbledonie? W tym stroju widzę odrobinę inspiracji z minionej epoki - powiedziała była australijka tenisitka Alicia Molik, która obecnie komentuje mecze Wimbledonu dla BBC.
Osaka przed turniejem mierzyła się z wieloma pytaniami
Osaka zdjęła szlafrok i położyła go na krześle, aby rozpocząć rozgrzewkę przed rozpoczęciem meczu. Kreacje modowe czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowe były tak wyczekiwane, że Osaka przed turniejem musiała zmierzyć się z wieloma pytaniami o to, jak poradzi sobie z zasadą noszenia wyłącznie białych ubrań w All England Club.
Dosłownie wszyscy mnie o to pytają i nigdy nie uważałam, że kolor biały jest ograniczeniem. Mam wrażenie, że jest tak wiele różnych wzorów, tkanin i faktur, z których można korzystać - oznajmiła Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski.
Japonka w pierwszej rundzie wygrała z Jacquemot 6:1, 7:5. Jej kolejną rywalką będzie Kolumbijka Emiliana Arango lub Rosjanka Anastazja Gasanowa.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.