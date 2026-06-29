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Dramat Chwalińskiej na Wimbledonie. Była o krok od awansu

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 15:00
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Dramat Chwalińskiej na Wimbledonie. Była o krok od awansu
Dramat Chwalińskiej na Wimbledonie. Była o krok od awansu/Agencja Gazeta
Maja Chwalińska przeżyła prawdziwy dramat w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Finalistka French Open gładko wygrała pierwszego seta i w drugim miała piłkę meczową. Niestety wtedy doznała kontuzji. To był kluczowy moment pojedynku. Mananchaya Sawangkaew z zimną krwią wykorzystała kłopoty zdrowotne rozstawionej z numerem 20. Polki i odwróciła losy meczu. Tenisistka z Tajlandii wygrała 6:2, 5:7, 6:2.

Chwalińska była faworytką

Chwalińska po fantastycznym występie na kortach Roland Garros dostała od organizatorów Wimbledonu tzw. "dziką kartą". Dzięki temu nie musiała przebijać się przez kwalifikacje. Do pojedynku z Sawangkaew przystępowała w roli faworytki.

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23-letnia zawodniczka z Tajlandii jest 164. na liście WTA i w stolicy Anglii do głównej drabinki dostała się przez kwalifikacje. To jej drugi turniej Wielkiego Szlema. W styczniu przegrała pierwsze spotkanie w Australian Open. Na Wimbledonie udało się jej awansować do drugiej rundy.

Chwalińska od początku czarowała na korcie

Chwalińska zaczęła w swoim stylu. Zmiany rytmu, dużo rotacji i sporo kombinacyjnej gry sprawiały wielkie kłopoty rywalce. Polka zaliczyła wymarzone otwarcie. Najpierw w dobrym stylu przy własnym podaniu wygrała gem, a po chwili przełamała serwis przeciwniczki.

Po zaledwie 18. minutach gry było 4:0 dla Chwalińskiej. Takiej przewagi nie można było roztrwonić. Tajka potrzebowała pół godziny, by zapisać na swoim koncie pierwszego gema. To jednak nie zmieniło losów partii. Polka pewnie wygrała go 6:2.

Kontuzja Chwalińskiej w drugim secie

Chwalińska w drugim secie prowadziła 5:2 i wydawało się, że za chwilę będzie się cieszyć z awansu do drugiej rundy. Niestety w ósmym gemie przy piłce meczowej polska tenisistka poślizgnęła się na korcie. 24-latka podkręciła kostkę w prawej nodze.

Chwalińska przegrała tego gema i przed kolejnym poprosiła o pomoc medyczną. To był kluczowy moment tej partii. Po kilku minutach Chwalińska wróciła do gry, ale pięć gemów z rzędu i tym samym seta wygrała Sawangkaew. Tajka z zimną krwią wykorzystała kłopoty zdrowotne Polki, która walczyła na korcie z bólem nogi i pleców.

Chwalińska nie mogła biegać po korcie

Po przegranym secie Chwalińska zeszła z kortu. W szatni korzystała z pomocy medycznej. Po kilku minutach Polka wróciła do gry. Zrobiła to w dobrym stylu. Wygrała dwa pierwsze gemy. Niestety to wszystko na co było stać naszą tenisistkę.

Jej stan zdrowia pogarszał się z każdą kolejną minutą. Chwalińska praktycznie nie mogła biegać. Nie pomogła kolejna interwencja medyczna, ani tabletki przeciw bólowe. Jednak 24-latka nie poddawała się. Walczyła.

Sawangkaew jednak nie zamierzała stosować taryfy ulgowej wobec cierpiącej na korcie Polki. Wygrała sześć gemów z rzędu i zwycięsko zakończyła mecz.

Amerykanka lub Brytyjka kolejną rywalką Sawangkaew

Sawangkaew w kolejnej rundzie zmierzy się albo z Amerykanką Alycią Parks (80. WTA), albo Brytyjką Alicią Dudeney (208. WTA), która także dostała "dziką kartę". W 3. rundzie potencjalnie może czekać rozstawiona z numerem 10. Czeszka Karolina Muchova.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: teniswimbledonmaja chwalińska
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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