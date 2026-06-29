Dobry początek Hurkacza na Wimbledonie. Pokonał rozstawionego z 11. Ruuda

Korty trawiaste sprzyjają grze Hurkacza

Wimbledon 2024 kompletnie wywrócił karierę Hurkacza. Problemy z kolanem, którego urazu doznał w meczu 2. rundy z Francuzem Arthurem Filsem, ciągnęły się za nim przez półtora roku. Dwa lata temu był w Londynie rozstawiony z numerem siódmym, a teraz zajmuje w rankingu 94. miejsce.

29-letni Wrocławianin w poniedziałek pokazał jak bardzo korty trawiaste sprzyjają jego grze. Ruud jest dwukrotnym finalistą rozgrywanego na "cegle" French Open, ale w Wimbledonie nigdy nie przebrnął drugiej rundy.

Hurkacz drugi raz lepszy od Ruuda

Dwa pierwsze sety to koncertowa gra Hurkacza. Nie musiał w nich bronić nawet jednego break pointa, a wcześniej lub później w końcu przełamywał rywala. Emocjonująco było w końcówce trzeciej partii. Hurkacz prowadził 6:5, ale serwując na zwycięstwo pozwolił rywalowi odrobić stratę. Tie-breaka Polak również zaczął kiepsko, bo przegrywał w nim już 1-4.

Od tego momentu Hurkacz wygrał pięć punktów z rzędu. Co prawda prowadząc 6-4 nie wykorzystał dwóch piłek meczowych, alę chwilę później zamknął spotkanie. To była ich piąta konfrontacja i druga wygrana Hurkacza.

Austriak kolejnym rywalem Hurkacza

W 2021 roku Hurkacz dotarł w Wimbledonie do półfinału. W środę jego kolejnym rywalem będzie Sebastian Ofner. 110. w rankingu Austriak pokonał Serba Hamada Medjedovicia 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:4. Na poziomie ATP Hurkacz grał z Ofnerem wcześniej raz i pokonał rok temu w półfinale w Genewie.