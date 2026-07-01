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Nieudany powrót Sereny Williams na Wimbledon. Odpadła w pierwszej rundzie

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:02
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Nieudany powrót Sereny Williams na Wimbledon. Odpadła w pierwszej rundzie
Nieudany powrót Sereny Williams na Wimbledon. Odpadła w pierwszej rundzie/PAP/EPA
Serena Williams po prawie czterech latach wróciła do gry w singlu. Niestety dla Amerykanki nie był to udany powrót. Była liderka rankingu WTA przegrała z Australijką Mayą Joint 3:6, 7:6 (8-6), 3:6 w pierwszej rundzie Wimbledonu. 44-letnia tenisistka wystąpi jeszcze w deblu, w parze ze swoją siostrą Venus.

Przyszłość Williams pozostaje sprawą otwartą

23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa ostatni poważny turniej rozegrała w 2022 roku, gdy odpadła w trzeciej rundzie US Open. To miał być jej "last dance", choć młodsza z sióstr Williams nigdy oficjalnie nie ogłosiła zakończenia kariery i nawet podkreślała, że jej przyszłość w sporcie cały czas pozostaje sprawą otwartą.

20-letnia Joint urodziła się sześć lat po pierwszym wielkoszlemowym tytule Williams. W rankingu zajmuje 87. miejsce, wcześniej w Szlemie wygrała tylko dwa spotkania, a przez ostatnie pięć miesięcy wygrała jeden mecz - z Katarzyną Kawą w imprezie rangi 125 w chorwackim mieście Makaraska.

Pogromczyni Williams może trafić na Świątek

Z taką rywalką Williams była w stanie toczyć wyrównany pojedynek. W tie-breaku drugiego seta Amerykanka obroniła piłkę meczową i doprowadziła do trzeciej partii. Na trybunach wybuchła wówczas wrzawa.

W decydującym secie Williams przełamała Joint na 2:1. Australijka natychmiast jednak odrobiła stratę i na dobre przejęła kontrolę, wygrywając cztery gemy z rzędu.

W 2. rundzie jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 29. Alexandra Eala z Filipin. Zwyciężczyni zmierzy się z broniącą tytułu Igą Świątek lub Czeszką Karoliną Pliskovą.

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Źródło PAP
Tematy: tenisSerena Williamswimbledon
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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