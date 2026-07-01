Nieudany powrót Sereny Williams na Wimbledon. Odpadła w pierwszej rundzie

Przyszłość Williams pozostaje sprawą otwartą

23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa ostatni poważny turniej rozegrała w 2022 roku, gdy odpadła w trzeciej rundzie US Open. To miał być jej "last dance", choć młodsza z sióstr Williams nigdy oficjalnie nie ogłosiła zakończenia kariery i nawet podkreślała, że jej przyszłość w sporcie cały czas pozostaje sprawą otwartą.

20-letnia Joint urodziła się sześć lat po pierwszym wielkoszlemowym tytule Williams. W rankingu zajmuje 87. miejsce, wcześniej w Szlemie wygrała tylko dwa spotkania, a przez ostatnie pięć miesięcy wygrała jeden mecz - z Katarzyną Kawą w imprezie rangi 125 w chorwackim mieście Makaraska.

Pogromczyni Williams może trafić na Świątek

Z taką rywalką Williams była w stanie toczyć wyrównany pojedynek. W tie-breaku drugiego seta Amerykanka obroniła piłkę meczową i doprowadziła do trzeciej partii. Na trybunach wybuchła wówczas wrzawa.

W decydującym secie Williams przełamała Joint na 2:1. Australijka natychmiast jednak odrobiła stratę i na dobre przejęła kontrolę, wygrywając cztery gemy z rzędu.

W 2. rundzie jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 29. Alexandra Eala z Filipin. Zwyciężczyni zmierzy się z broniącą tytułu Igą Świątek lub Czeszką Karoliną Pliskovą.