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Mistrzyni French Open odpadła z Wimbledonu. Krejcikova odesłała Andriejewą do domu

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 21:18
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Mistrzyni French Open odpadła z Wimbledonu. Krejcikova odesłała Andriejewą do domu
Mistrzyni French Open odpadła z Wimbledonu. Krejcikova odesłała Andriejewą do domu/PAP/EPA
Mistrzyni French Open Mirra Andriejewa odpadła w 2. rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Rozstawiona z numerem piątym rosyjska tenisistka, która w 1. rundzie wyeliminowała Magdę Linette, przegrała z Barborą Krejcikovą 6:4, 5:7, 4:6. Czeszka w Londynie triumfowała dwa lata temu.

Kontuzje hamują karierę Krejcikovej

Krejcikova to bez wątpienia jedna z najbardziej utalentowanych tenisistek. 30-letnia Czeszka na koncie ma też wygrany French Open 2021, a w 2022 roku była wiceliderką rankingu. Często jednak jej karierę hamują kontuzje. Nieco ponad dwa tygodnie temu nie przystąpiła do finału w holenderskim s'Hertogenbosch. Obecnie na liście WTA jest 38.

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Krejcikova drugi raz lepsza od Andriejewej

Krejcikova z Andriejewą mierzyła się po raz piąty i odniosła drugie zwycięstwo. Wielkie emocje były w trzecim secie. Krejcikova prowadziła 5:3 i 40-0 przy swoim serwisie, ale nie zamknęła spotkania. Łącznie w tym gemie zmarnowała aż siedem piłek meczowych.

W kolejnym gemie Andriejewa serwowała na remis, jednak Czeszka ponownie ją przełamała i mogła się cieszyć z awansu. Jej kolejną rywalką będzie rodaczka Nikola Bartunkova.

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Źródło PAP
Tematy: barbora krejcikovawimbledonMirra Andriejewa
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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