Mistrzyni French Open odpadła z Wimbledonu. Krejcikova odesłała Andriejewą do domu

Kontuzje hamują karierę Krejcikovej

Krejcikova to bez wątpienia jedna z najbardziej utalentowanych tenisistek. 30-letnia Czeszka na koncie ma też wygrany French Open 2021, a w 2022 roku była wiceliderką rankingu. Często jednak jej karierę hamują kontuzje. Nieco ponad dwa tygodnie temu nie przystąpiła do finału w holenderskim s'Hertogenbosch. Obecnie na liście WTA jest 38.

Krejcikova drugi raz lepsza od Andriejewej

Krejcikova z Andriejewą mierzyła się po raz piąty i odniosła drugie zwycięstwo. Wielkie emocje były w trzecim secie. Krejcikova prowadziła 5:3 i 40-0 przy swoim serwisie, ale nie zamknęła spotkania. Łącznie w tym gemie zmarnowała aż siedem piłek meczowych.

W kolejnym gemie Andriejewa serwowała na remis, jednak Czeszka ponownie ją przełamała i mogła się cieszyć z awansu. Jej kolejną rywalką będzie rodaczka Nikola Bartunkova.