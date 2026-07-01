Mistrzyni French Open odpadła z Wimbledonu. Krejcikova odesłała Andriejewą do domu

Kontuzje hamują karierę Krejcikovej
Krejcikova to bez wątpienia jedna z najbardziej utalentowanych tenisistek. 30-letnia Czeszka na koncie ma też wygrany French Open 2021, a w 2022 roku była wiceliderką rankingu. Często jednak jej karierę hamują kontuzje. Nieco ponad dwa tygodnie temu nie przystąpiła do finału w holenderskim s'Hertogenbosch. Obecnie na liście WTA jest 38.
Krejcikova drugi raz lepsza od Andriejewej
Krejcikova z Andriejewą mierzyła się po raz piąty i odniosła drugie zwycięstwo. Wielkie emocje były w trzecim secie. Krejcikova prowadziła 5:3 i 40-0 przy swoim serwisie, ale nie zamknęła spotkania. Łącznie w tym gemie zmarnowała aż siedem piłek meczowych.
W kolejnym gemie Andriejewa serwowała na remis, jednak Czeszka ponownie ją przełamała i mogła się cieszyć z awansu. Jej kolejną rywalką będzie rodaczka Nikola Bartunkova.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.