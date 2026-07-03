Iga Świątek w 3 godziny i 10 minut zarobiła prawie milion zł

Świątek broni tytułu na Wimbledonie

Świątek w Londynie broni tytułu, który zdobyła przed rokiem. Na razie była liderka rankingu WTA dotarła do trzeciej rundy. W niej zmierzy się w sobotę z rozstawioną z numerem 29. Alexandrą Ealą. Polka z tenisistką z Filipin ma bilans 1-1. Na korcie trawiastym panie rywalizować będą po raz pierwszy.

Nie znam za bardzo jej gry na trawie, ale generalnie wiem, jak gra, bo już ze sobą rywalizowałyśmy. Gra bardzo podstępnie i mogę się domyślać, że na trawie, ze względu na nawierzchnię, jest to jeszcze bardziej zdradliwe. Na pewno wykorzystuje swoje atuty, zmianę rytmu. Przygotuję się i będę gotowa - zapowiedziała Świątek.

Rekordowa pula nagród

Świątek na kortach All England Club w stolicy Anglii nie tylko broni tytułu, ale również walczy o wielkie pieniądze. Pula nagród na tegorocznym Wimbledonie wynosi rekordowe 64,2 mln funtów (321 mln złotych).

Na razie Świątek po przebrnięciu dwóch rund zainkasowała 185 tys. funtów, czyli ponad 900 tysięcy zł. Organizatorzy turnieju na konto zwyciężczyni Wimbledonu przeleją 3,6 mln funtów (około 18 mln zł).