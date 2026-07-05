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Ariel Mosór piłkarzem Korony Kielce. To trzeci transfer "Scyzoryków"

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
58 minut temu
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Ariel Mosór piłkarzem Korony Kielce. To trzeci transfer "Scyzoryków"
Ariel Mosór piłkarzem Korony Kielce. To trzeci transfer "Scyzoryków"/East News
Ariel Mosór z Częstochowy przeprowadza się do Kielc. 23-letni środkowy obrońca rozstał się z Rakowem i związał z Koroną. Piłkarz z nowym pracodawcą podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku.

Mosór czeka na start nowego sezonu

23-letni Mosór zaczynał karierę w Unii Warszawa, skąd w 2018 roku trafił do akademii Legii Warszawa. W stołecznym klubie przeszedł kolejne etapy szkolenia, a zwieńczeniem jego rozwoju w stołecznym klubie był debiut w PKO BP Ekstraklasie. W pierwszym zespole Legii rozegrał dwa spotkania ligowe.

Przed sezonem 2021/22 przeniósł się do Piasta Gliwice, którego barwy reprezentował przez trzy sezony, a latem 2024 roku został zawodnikiem Rakowa Częstochowa. W sezonie 2025/26 wystąpił w 14 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach - 11 w PKO BP Ekstraklasie, jednym meczu Pucharu Polski oraz po jednym w eliminacjach i fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Strzelił jednego gola.

Jestem bardzo podekscytowany tym transferem. W Kielcach buduje się bardzo ciekawa, głodna sukcesów drużyna. Chcę walczyć z Koroną o wygraną w każdym meczu. Miałem bardzo dobrą rozmowę z trenerem (Jackiem Zielińskim) przed podjęciem decyzji. Nie mogę doczekać się startu sezonu - powiedział Mosór, cytowany na stronie internetowej nowego klubu.

Mosór trzecim wzmocnieniem Korony

Wcześniej podczas weekendu Korona sfinalizowała także transfer 21-letniego pomocnika Kamila Jakubczyka. Wychowanek Pogoni Szczecin ostatnie dwa sezony spędził w Arce Gdynia. W poprzednich rozgrywkach wystąpił w 33 oficjalnych spotkaniach - 31 w PKO BP Ekstraklasie oraz dwóch w Pucharze Polski. W tym czasie zdobył trzy bramki i odnotował jedną asystę.

W trakcie letniej przerwy do Korony, która w poprzednim sezonie uplasowała się na 11. pozycji w Ekstraklasie, dołączył także grający do tej pory w Górniku Zabrze czeski pomocnik Patrik Hellebrand.

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Źródło PAP
Tematy: korona kielcetransferariel mosór
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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