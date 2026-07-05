Ariel Mosór piłkarzem Korony Kielce. To trzeci transfer "Scyzoryków"

Mosór czeka na start nowego sezonu

23-letni Mosór zaczynał karierę w Unii Warszawa, skąd w 2018 roku trafił do akademii Legii Warszawa. W stołecznym klubie przeszedł kolejne etapy szkolenia, a zwieńczeniem jego rozwoju w stołecznym klubie był debiut w PKO BP Ekstraklasie. W pierwszym zespole Legii rozegrał dwa spotkania ligowe.

Przed sezonem 2021/22 przeniósł się do Piasta Gliwice, którego barwy reprezentował przez trzy sezony, a latem 2024 roku został zawodnikiem Rakowa Częstochowa. W sezonie 2025/26 wystąpił w 14 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach - 11 w PKO BP Ekstraklasie, jednym meczu Pucharu Polski oraz po jednym w eliminacjach i fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Strzelił jednego gola.

Jestem bardzo podekscytowany tym transferem. W Kielcach buduje się bardzo ciekawa, głodna sukcesów drużyna. Chcę walczyć z Koroną o wygraną w każdym meczu. Miałem bardzo dobrą rozmowę z trenerem (Jackiem Zielińskim) przed podjęciem decyzji. Nie mogę doczekać się startu sezonu - powiedział Mosór, cytowany na stronie internetowej nowego klubu.

Mosór trzecim wzmocnieniem Korony

Wcześniej podczas weekendu Korona sfinalizowała także transfer 21-letniego pomocnika Kamila Jakubczyka. Wychowanek Pogoni Szczecin ostatnie dwa sezony spędził w Arce Gdynia. W poprzednich rozgrywkach wystąpił w 33 oficjalnych spotkaniach - 31 w PKO BP Ekstraklasie oraz dwóch w Pucharze Polski. W tym czasie zdobył trzy bramki i odnotował jedną asystę.

W trakcie letniej przerwy do Korony, która w poprzednim sezonie uplasowała się na 11. pozycji w Ekstraklasie, dołączył także grający do tej pory w Górniku Zabrze czeski pomocnik Patrik Hellebrand.