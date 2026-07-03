Erik Janża przed nowym sezonem: „Nie boimy się Fenerbahce. Chcemy awansować do fazy głównej”

Czas zapomnieć o sukcesach i zacząć od nowa

Po zdobyciu Pucharu Polski i wywalczeniu tytułu wicemistrza kraju zabrzanie rozpoczynają nowy rozdział. Jak podkreśla Erik Janża, sukcesy z poprzedniego sezonu są już historią.

– Czuję tylko radość. Przed nami wielkie wyzwanie i bardzo ciekawe mecze. Musimy zresetować głowy i zacząć wszystko od zera. Do drużyny dołączyli nowi zawodnicy, dlatego najważniejsze jest szybkie zbudowanie odpowiedniego zgrania, aby 16 lipca być w optymalnej formie – zaznaczył kapitan Górnika.

Austria ma przygotować zespół na intensywny sezon

Piłkarze trenera Michala Gasparika przebywają na dziesięciodniowym zgrupowaniu w tyrolskim Bad Haering, gdzie pracują nad przygotowaniem fizycznym przed niezwykle wymagającym sezonem.

Janża podkreśla, że ciężkie treningi mają zaprocentować w trakcie rozgrywek, zwłaszcza że Górnik będzie rywalizował nawet co trzy dni.

– Teraz nogi mają być ciężkie, żeby później było łatwiej. Czeka nas dużo spotkań, więc rotacja w składzie będzie konieczna. Warunki do pracy są tutaj znakomite – przyznał reprezentant Słowenii.

Superpuchar i Fenerbahce na początek sezonu

Nowy sezon rozpocznie się dla Górnika od dwóch prestiżowych wyjazdów. Najpierw zabrzanie zmierzą się z Lechem Poznań w meczu o Superpuchar Polski, a kilka dni później rozpoczną walkę o awans do Ligi Mistrzów dwumeczem z tureckim Fenerbahce.

Kapitan zespołu nie ukrywa, że spotkanie z mistrzem Polski będzie wyjątkowe ze względu na stawkę, ale największe emocje budzi rywalizacja z tureckim gigantem.

– Tego właśnie chcieliśmy. Każdy piłkarz chce grać przeciwko najlepszym drużynom w Europie. Fenerbahce to wielki klub z wieloma znakomitymi zawodnikami, ale nie boimy się. Będziemy gotowi – zapewnił Janża.

Celem jest europejska faza główna

Górnik ma przed sobą co najmniej sześć meczów w europejskich pucharach, ponieważ w razie niepowodzenia w eliminacjach Ligi Mistrzów będzie kontynuował grę w kolejnych rozgrywkach UEFA.

Janża jasno określa ambicje zespołu.

– Zawsze chcę wykorzystać pierwszą szansę. Wiemy, jak wiele daje zwycięstwo już na początku eliminacji. Będziemy walczyć do końca. Mamy trzy możliwości gry w Europie i będę rozczarowany, jeśli nie uda nam się awansować do fazy głównej – powiedział.

Trudniejsze zadanie niż przed rokiem

Kapitan Górnika spodziewa się, że nowy sezon będzie jeszcze bardziej wymagający niż poprzedni. Po udanych rozgrywkach oczekiwania wobec zespołu znacząco wzrosły.

– Wszyscy chcą zrobić kolejny krok do przodu. To naturalne w piłce. Liga zapowiada się bardzo ciekawie, a beniaminkowie mają duży potencjał. My jednak musimy patrzeć przede wszystkim na siebie i zrobić wszystko, by być jeszcze lepszym zespołem – ocenił.

Luka po Hellebrandzie i nadzieja na wzmocnienia

Przed sezonem Górnik stracił jednego ze swoich kluczowych zawodników. Do Korony Kielce odszedł pomocnik Patrik Hellebrand, który był ważnym ogniwem środka pola.

– Był liderem tej formacji, wiele akcji zaczynało się właśnie od niego. Trener szuka nowych rozwiązań, a być może do drużyny dołączy jeszcze kolejny zawodnik – zdradził Janża.