Leclerc najszybszy na Silverstone. Antonelli miał problemy. Verstappen wypadł z toru

Verstappen uszkodził bolid

Drugie miejsce zajął Brytyjczyk George Russell z Mercedesa. Trzeci na podium był jego rodak Lewis Hamilton z Ferrari.

Wyścigu nie ukończył czterokrotny mistrz świata Max Verstappen z Red Bulla. Holender na cztery okrążenia przed metą wypadł z toru, uszkodził bolid i się wycofał.

Antonelli liderem klasyfikacji generalnej

Liderem cyklu jest nadal Antonelli. Na drugiej pozycji plasuje się Russell, a na trzeciej - Hamilton.

Leclerc prowadził od startu, gdy wyprzedził zdobywcę pole position Antonellego.