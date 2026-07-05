Leclerc najszybszy na Silverstone. Antonelli miał problemy. Verstappen wypadł z toru

Verstappen uszkodził bolid
Drugie miejsce zajął Brytyjczyk George Russell z Mercedesa. Trzeci na podium był jego rodak Lewis Hamilton z Ferrari.
Wyścigu nie ukończył czterokrotny mistrz świata Max Verstappen z Red Bulla. Holender na cztery okrążenia przed metą wypadł z toru, uszkodził bolid i się wycofał.
Antonelli liderem klasyfikacji generalnej
Liderem cyklu jest nadal Antonelli. Na drugiej pozycji plasuje się Russell, a na trzeciej - Hamilton.
Leclerc prowadził od startu, gdy wyprzedził zdobywcę pole position Antonellego.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.