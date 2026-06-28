Dziennik Gazeta Prawana logo

Russell wygrał Grand Prix Austrii. Bolidy Cadillaca na piątym okrążeniu zaczęły się palić

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
35 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Russell wygrał Grand Prix Austrii. Antonelli utrzymał pozycję lidera
Russell wygrał Grand Prix Austrii. Antonelli utrzymał pozycję lidera/PAP/EPA
George Russell wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Austrii, ósmą rundą mistrzostw świata. Dla Brytyjczyka z teamu Mercedes to drugie zwycięstwo w sezonie, a siódme w karierze. Pecha mieli kierowcy Cadillaca. Fin Valtteri Bottas i Meksykanin Sergio Perez wycofali się już na piątym okrążeniu. Ich maszyny zaczęły się palić.

Russell na starcie nie dał się zaskoczyć

Drugi linię mety minął czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla. Trzecie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.

Słabiej niż się spodziewano pojechali kierowcy Ferrari, którzy dobrze wypadli w sobotę w walce o pole position. Brytyjczyk Lewis Hamilton był piąty (3. na starcie), a Monakijczyk Charles Leclerc ósmy (2. w walce o pole position).

Antonelli utrzymał pozycję lidera, ma aktualnie 171 pkt. Russell po zwycięstwie ma 131 pkt. Trzeci jest Hamilton z dorobkiem 125 pkt.

Wyścig na Red Bull Ringu, domowym torze Verstappena zaczął się spokojnie. Russell startujący z pole position nie dał się nikomu zaskoczyć i utrzymał prowadzenie. W ekipie Ferrari Hamilton wyprzedził Leclerca, a lider cyklu Antonelli zbyt szeroko wjechał w zakręt i zwiedzał pobocze.

Chwilę później Verstappen pokazał, na co go stać, bez problemów wyprzedził Leclerca, minął Antonellego i wyszedł na trzecią lokatę. Holender przed startem zapowiadał, że na torze Red Bulla będzie chciał pokazać, że sportowa emerytura mu chyba jeszcze nie grozi.

O wiele gorzej start w Austrii będzie wspominała ekipa Cadillaca, której obaj kierowcy Fin Valtteri Bottas i Meksykanin Sergio Perez wycofali się już na piątym okrążeniu. Ich samochody zaczęły się palić, oba ugaszono w alei serwisowej. Jak się później okazało, doszło do zablokowania hamulców.

Verstappen domagał się kary dla Hamiltona

Na 15. okrążeniu jadący jako drugi Hamilton zjechał po raz pierwszy do serwisu na zamianę opon, na tor wrócił jako 11. Wcześniej kilka razy zablokował próbującego go wyprzedzić Verstappena, Holender przez radio kilkakrotnie domagał się dla Brytyjczyka kary, ale jury jego sugestii nie uznało.

A Russell spokojnie powiększał swoją przewagę, po 17 okrążeniach miał już 5 s nad Verstappenem. Za Holendrem jechał Antonelli i taki układ czołówki był także na mecie. Choć w trakcie wyścigu Russell stracił na moment prowadzenie, gdy zjechał na zmianę opon i wrócił jako trzeci. Ale gdy nowe opony musieli także założyć rywale, wracał na pozycję lidera.

Na 20 okrążeń przed metą prowadzący Russell miał prawie 10 s przewagi nad Verstappenem. Holender jednak jechał trochę szybciej, na każdym okrążeniu odrabiał po 0,2 - 0,3 s do Brytyjczyka i na pięć przed metą miał już tylko 4,6 s straty. Jednak Russell cały czas kontrolował rywala, do mety dojechał jako pierwszy. Drugi ze stratą 1,611 s był Verstappen, a tuż za jego plecami znalazł się Antonelli ze stratą 1,986 s.

Następna 9. runda MŚ F1 - Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone będzie rozegrana 5 lipca.

  • Wyniki:
    1. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 1:26.37,979
    2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) strata 1,611 s
    3. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 1,986
    4. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 21,809
    5. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 26,393
    6. Isack Hadjar (Francja/Red Bull) 29,399
    7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 31,505
    8. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 45,659
    9. Liam Lawson (Nowa Zelandia/Racing Bulls) 1 okrążenie
    10. Arvid Lindblad (W. Brytania/Racing Bulls) 1 okrążenie
  • Klasyfikacja MŚ (po 8 z 22 wyścigów):
    1. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 171 pkt
    2. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 131
    3. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 125
    4. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 80
    5. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 79
    6. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 79
    7. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 73
    8. Isack Hadjar (Francja/Red Bull) 42
    9. Pierre Gasly (Francja/Alpine) 41
    10. Liam Lawson (Nowa Zelandia/Racing Bulls) 30
  • Klasyfikacja konstruktorów:
    1. Mercedes 302 pkt
    2. Ferrari 204
    3. McLaren 159
    4. Red Bull 115
    5. Alpine 57
    6. Racing Bulls 44
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Formuła 1Grand PrixGeorge Russell
Powiązane
Lewis Hamilton wrócił na szczyt. „Udowodniłem, że zawsze jest szansa”
Lewis Hamilton wrócił na szczyt. „Udowodniłem, że zawsze jest szansa”
Zandvoort,,Netherlands,-,August,29,,2025:,Max,Verstappen,,From,Netherlands
Ralf Schumacher: Verstappen odrzucił ofertę Mercedesa. Powodem miały być pieniądze
Hamilton najszybszy w Barcelonie. To jego pierwsze zwycięstwo w bolidzie Ferrari
Hamilton najszybszy w Barcelonie. To jego pierwsze zwycięstwo w bolidzie Ferrari
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRussell wygrał Grand Prix Austrii. Bolidy Cadillaca na piątym okrążeniu zaczęły się palić »
Zobacz
|
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 27 czerwca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
Barbara Nowacka
Co nowego w szkołach od 1 września 2026? Oto pełna lista zmian
Badanie techniczne samochodu w stacji kontroli pojazdów
Nowe badanie auta od maja 2026. UE: Diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka
Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka
Prokop
Marcin Prokop pożegnał widzów. "To moje ostatnie wydanie"
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu. Zbliżenie na dłoń trzymającą pistolet dystrybutora
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 30 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj