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Ralf Schumacher: Verstappen odrzucił ofertę Mercedesa. Powodem miały być pieniądze

Kacper Kilanowski
dzisiaj, 10:38
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Zandvoort,,Netherlands,-,August,29,,2025:,Max,Verstappen,,From,Netherlands
Ralf Schumacher: Verstappen odrzucił ofertę Mercedesa. Powodem miały być pieniądze/Shutterstock
Max Verstappen miał otrzymać propozycję przejścia do Mercedesa, jednak zdecydował się ją odrzucić. Tak twierdzi były kierowca Formuły 1 Ralf Schumacher, według którego warunki finansowe przedstawione przez niemiecki zespół nie były wystarczająco atrakcyjne dla czterokrotnego mistrza świata.

Mercedes od dawna zainteresowany Verstappenem

Spekulacje na temat ewentualnego transferu Maxa Verstappena do Mercedesa pojawiają się w padoku Formuły 1 od wielu miesięcy. Już w połowie 2025 roku szef niemieckiej ekipy Toto Wolff oficjalnie przyznał, że jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Holendra.

Sam Verstappen wielokrotnie podkreślał jednak, że nie prowadził konkretnych rozmów z Mercedesem. Kierowca zaznaczał również, że Red Bull jest zespołem, z którym chciałby pozostać związany do końca swojej kariery.

Problemy Red Bulla napędzają transferowe plotki

Mimo deklaracji Holendra doniesienia o możliwym odejściu z Red Bulla regularnie wracają. Dzieje się tak zwłaszcza w okresach, gdy ekipa z Milton Keynes zmaga się z problemami technicznymi, a jej bolid ustępuje tempem rywalom z Mercedesa, Ferrari czy McLarena.

Dodatkowo Verstappen nie ukrywa swojego rozczarowania kierunkiem rozwoju Formuły 1. Mistrz świata wielokrotnie krytykował obecne przepisy techniczne oraz format weekendów wyścigowych. Szczególnie przeszkadza mu konieczność zarządzania energią w bolidach zamiast jazdy na pełnych możliwościach przez cały wyścig.

Schumacher: oferta była zbyt słaba

Zdaniem Ralfa Schumachera Mercedes pozostaje obecnie jedynym realnym kierunkiem ewentualnej zmiany zespołu przez Verstappena. Były kierowca F1 uważa jednak, że rozmowy nie przyniosły efektu z powodów finansowych.

– W tej chwili nie ma dla niego miejsca w Ferrari, ale oferta Mercedesa była najwyraźniej tak kiepska finansowo, że i tak nie wchodziła w grę – stwierdził Schumacher.

Warto jednak zaznaczyć, że niemiecki ekspert nie zawsze jest uznawany za najbardziej wiarygodne źródło informacji dotyczących kulis Formuły 1.

Verstappen związany z Red Bullem do 2028 roku

Max Verstappen reprezentuje barwy Red Bull Racing od 2016 roku. Już w swoim debiucie dla zespołu odniósł zwycięstwo podczas Grand Prix Hiszpanii, stając się najmłodszym triumfatorem wyścigu Formuły 1 w historii.

W 2023 roku Holender przedłużył kontrakt z Red Bullem do końca sezonu 2028. Umowa zawiera jednak klauzulę umożliwiającą jej wcześniejsze rozwiązanie za porozumieniem stron, co pozostawia furtkę dla potencjalnych transferowych scenariuszy w przyszłości.

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Źródło PAP
Tematy: F1mercedesMax VerstappenRed Bull Racing
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