Ralf Schumacher: Verstappen odrzucił ofertę Mercedesa. Powodem miały być pieniądze

Mercedes od dawna zainteresowany Verstappenem

Spekulacje na temat ewentualnego transferu Maxa Verstappena do Mercedesa pojawiają się w padoku Formuły 1 od wielu miesięcy. Już w połowie 2025 roku szef niemieckiej ekipy Toto Wolff oficjalnie przyznał, że jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Holendra.

Sam Verstappen wielokrotnie podkreślał jednak, że nie prowadził konkretnych rozmów z Mercedesem. Kierowca zaznaczał również, że Red Bull jest zespołem, z którym chciałby pozostać związany do końca swojej kariery.

Problemy Red Bulla napędzają transferowe plotki

Mimo deklaracji Holendra doniesienia o możliwym odejściu z Red Bulla regularnie wracają. Dzieje się tak zwłaszcza w okresach, gdy ekipa z Milton Keynes zmaga się z problemami technicznymi, a jej bolid ustępuje tempem rywalom z Mercedesa, Ferrari czy McLarena.

Dodatkowo Verstappen nie ukrywa swojego rozczarowania kierunkiem rozwoju Formuły 1. Mistrz świata wielokrotnie krytykował obecne przepisy techniczne oraz format weekendów wyścigowych. Szczególnie przeszkadza mu konieczność zarządzania energią w bolidach zamiast jazdy na pełnych możliwościach przez cały wyścig.

Schumacher: oferta była zbyt słaba

Zdaniem Ralfa Schumachera Mercedes pozostaje obecnie jedynym realnym kierunkiem ewentualnej zmiany zespołu przez Verstappena. Były kierowca F1 uważa jednak, że rozmowy nie przyniosły efektu z powodów finansowych.

– W tej chwili nie ma dla niego miejsca w Ferrari, ale oferta Mercedesa była najwyraźniej tak kiepska finansowo, że i tak nie wchodziła w grę – stwierdził Schumacher.

Warto jednak zaznaczyć, że niemiecki ekspert nie zawsze jest uznawany za najbardziej wiarygodne źródło informacji dotyczących kulis Formuły 1.

Verstappen związany z Red Bullem do 2028 roku

Max Verstappen reprezentuje barwy Red Bull Racing od 2016 roku. Już w swoim debiucie dla zespołu odniósł zwycięstwo podczas Grand Prix Hiszpanii, stając się najmłodszym triumfatorem wyścigu Formuły 1 w historii.

W 2023 roku Holender przedłużył kontrakt z Red Bullem do końca sezonu 2028. Umowa zawiera jednak klauzulę umożliwiającą jej wcześniejsze rozwiązanie za porozumieniem stron, co pozostawia furtkę dla potencjalnych transferowych scenariuszy w przyszłości.