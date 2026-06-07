Antonelli wygrał Grand Prix Monako. Włoch najszybszy piąty raz z rzędu

Gasly z trzeciego miejsca spadł na siódme

Drugi był Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari. Na trzeciej pozycji linię mety minął Francuz Pierre Gasly z Alpine, ale po doliczeniu kar, jakie otrzymał w trakcie wyścigu, ostatecznie był siódmy, a najniższe miejsce na podium zajął Francuz Isack Hadjar z Red Bulla.

Antonelli ucieka rywalom

Antonelli wygrał pięć ostatnich wyścigów. Tylko w pierwszym, inaugurującym sezon, najlepszy był jego partner z Mercedesa Brytyjczyk George Russell.

W sobotę Włoch wywalczył swoje czwarte pole position. W klasyfikacji generalnej F1 Antonelli umocnił się na pozycji lidera, ma już 66 pkt przewagi nad zajmującym drugie miejsce Russellem.