Antonelli wygrał Grand Prix Monako. Włoch najszybszy piąty raz z rzędu

Kimi Antonelli piąty raz z rzędu nie miał sobie równych. Prowadzący w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1 włoski kierowca teamu Mercedes wygrał wyścig o Grand Prix Monako, szóstą rundę cyklu.
Gasly z trzeciego miejsca spadł na siódme
Drugi był Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari. Na trzeciej pozycji linię mety minął Francuz Pierre Gasly z Alpine, ale po doliczeniu kar, jakie otrzymał w trakcie wyścigu, ostatecznie był siódmy, a najniższe miejsce na podium zajął Francuz Isack Hadjar z Red Bulla.
Antonelli ucieka rywalom
Antonelli wygrał pięć ostatnich wyścigów. Tylko w pierwszym, inaugurującym sezon, najlepszy był jego partner z Mercedesa Brytyjczyk George Russell.
W sobotę Włoch wywalczył swoje czwarte pole position. W klasyfikacji generalnej F1 Antonelli umocnił się na pozycji lidera, ma już 66 pkt przewagi nad zajmującym drugie miejsce Russellem.
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Źródło PAP
Tematy: F1Formuła 1Andrea Kimi Antonelli
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