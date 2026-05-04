Antonelli wygrał Grand Prix Miami. Włoch umocnił się na czele klasyfikacji generalnej Formuły 1

Nieudany start Antonellego

19-letniemu Antonellemu, który wygrał trzeci wyścig z rzędu, udało się to, czego nie dokonał nikt w żadnej z poprzednich czterech edycji GP Miami - zwyciężył startując z pole position. Nie była to jednak dominacja od pierwszego do ostatniego okrążenia, a liczne zmiany pozycji i przetasowania podczas wizyt w alei serwisowej.

Młody Włoch ostatecznie odrobił pozycje stracone już na pierwszych metrach, po nieudanym starcie. W klasyfikacji generalnej uzbierał równo 100 punktów, a wicelider cyklu i jego partner z Mercedesa Brytyjczyk George Russell ma 80 pkt.

Leclerc uszkodził bolid tuż przed końcem

Jeszcze na przedostatnim okrążeniu po miejsce na podium zmierzał Monakijczyk Charles Leclerc, jednak kierowca Ferrari najpierw przegrał zaciętą walkę z Piastrim, a następnie popełnił błąd, stracił kontrolę nad bolidem, zrobił piruet i obtarł barierkę. Zdołał dojechać do mety, ale jego uszkodzony pojazd stracił tempo. Leclerc spadł na szóstą lokatę, wyprzedzony jeszcze przez Russella i czterokrotnego mistrza świata Holendra Maxa Verstappena (Red Bull).

Pogoda zmieniła plany organizatorów

Wyścig na Florydzie miał rozpocząć się o godzinie 16 lokalnego czasu (22 polskiego), ale start przyspieszono o trzy godziny ze względu na niekorzystne prognozy pogody. Podczas wyścigu pojawiały się opady deszczu, ale nie przeszkadzały w większym stopniu w rywalizacji.

Pierwotnie runda w Miami miała być szósta w kolejności, ale z powodu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie w kwietniu nie odbyły się wyścigi w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej. Kolejna runda mistrzostw świata - Grand Prix Kanady - odbędzie się 24 maja.

Wyniki

1. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes 1:33.27,469

2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) strata 3,264 s

3. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 27,092

4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 43,051

5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 43,949

6. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 44,245

7. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 53,753

8. Franco Colapinto (Argentyna/Alpine) 1.01,871

9. Carlos Sainz jr. (Hiszpania/Williams) 1.22,072

10. Alexander Albon (Tajlandia/Williams) 1.30,972

Klasyfikacja generalna MŚ (po 4 z 22 wyścigów)

1. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 100 pkt

2. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 80

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 63

4. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 51

5. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 49

6. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 43

7. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 26

8. Oliver Bearman (W. Brytania/Haas) 17

9. Pierre Gasly (Francja/Alpine) 16

10. Liam Lawson (Nowa Zelandia/Racing Bulls) 10