Dziennik Gazeta Prawana logo

Antonelli wygrał Grand Prix Miami. Włoch umocnił się na czele klasyfikacji generalnej Formuły 1

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 06:48
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Antonelli wygrał Grand Prix Miami. Włoch umocnił się na czele klasyfikacji generalnej Formuły 1
Antonelli wygrał Grand Prix Miami. Włoch umocnił się na czele klasyfikacji generalnej Formuły 1/PAP/EPA
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę mistrzostw świata Formuły 1. Włoch dzięki temu umocni się na czele klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri (obaj McLaren).

Nieudany start Antonellego

19-letniemu Antonellemu, który wygrał trzeci wyścig z rzędu, udało się to, czego nie dokonał nikt w żadnej z poprzednich czterech edycji GP Miami - zwyciężył startując z pole position. Nie była to jednak dominacja od pierwszego do ostatniego okrążenia, a liczne zmiany pozycji i przetasowania podczas wizyt w alei serwisowej.

Młody Włoch ostatecznie odrobił pozycje stracone już na pierwszych metrach, po nieudanym starcie. W klasyfikacji generalnej uzbierał równo 100 punktów, a wicelider cyklu i jego partner z Mercedesa Brytyjczyk George Russell ma 80 pkt.

Leclerc uszkodził bolid tuż przed końcem

Jeszcze na przedostatnim okrążeniu po miejsce na podium zmierzał Monakijczyk Charles Leclerc, jednak kierowca Ferrari najpierw przegrał zaciętą walkę z Piastrim, a następnie popełnił błąd, stracił kontrolę nad bolidem, zrobił piruet i obtarł barierkę. Zdołał dojechać do mety, ale jego uszkodzony pojazd stracił tempo. Leclerc spadł na szóstą lokatę, wyprzedzony jeszcze przez Russella i czterokrotnego mistrza świata Holendra Maxa Verstappena (Red Bull).

Pogoda zmieniła plany organizatorów

Wyścig na Florydzie miał rozpocząć się o godzinie 16 lokalnego czasu (22 polskiego), ale start przyspieszono o trzy godziny ze względu na niekorzystne prognozy pogody. Podczas wyścigu pojawiały się opady deszczu, ale nie przeszkadzały w większym stopniu w rywalizacji.

Pierwotnie runda w Miami miała być szósta w kolejności, ale z powodu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie w kwietniu nie odbyły się wyścigi w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej. Kolejna runda mistrzostw świata - Grand Prix Kanady - odbędzie się 24 maja.

  • Wyniki
    1. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes 1:33.27,469
    2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) strata 3,264 s
    3. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 27,092
    4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 43,051
    5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 43,949
    6. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 44,245
    7. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 53,753
    8. Franco Colapinto (Argentyna/Alpine) 1.01,871
    9. Carlos Sainz jr. (Hiszpania/Williams) 1.22,072
    10. Alexander Albon (Tajlandia/Williams) 1.30,972
  • Klasyfikacja generalna MŚ (po 4 z 22 wyścigów)
    1. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 100 pkt
    2. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 80
    3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 63
    4. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 51
    5. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 49
    6. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 43
    7. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 26
    8. Oliver Bearman (W. Brytania/Haas) 17
    9. Pierre Gasly (Francja/Alpine) 16
    10. Liam Lawson (Nowa Zelandia/Racing Bulls) 10
  • Klasyfikacja konstruktorów:
    1. Mercedes 180 pkt
    2. Ferrari 112
    3. McLaren 94
    4. Red Bull 30
    5. Alpine 21
    6. Haas 18
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: F1Formuła 1Grand PrixAndrea Kimi Antonelli
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAntonelli wygrał Grand Prix Miami. Włoch umocnił się na czele klasyfikacji generalnej Formuły 1 »
Zobacz
|
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści dużo kwiatów i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Policjanci kontrolują kierowcę i wyposażenie samochodu
Od 1 czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Decyzja zapadła, zostało mało czasu
Mężczyzna tankuje benzynę 95 do czerwonego samochodu na stacji Orlen w trakcie majówki 2026
Paliwowe trzęsienie ziemi w Polsce. Od 4 maja benzyna 95 i LPG już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Srebrny samochód na nowoczesnej linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Mężczyzna tankuje benzynę 95 do czerwonego samochodu na stacji Orlen
Czarny poniedziałek na stacjach paliw. Od 4 maja benzyna 95 i LPG po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj