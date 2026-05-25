Antonelli najszybszy w Kanadzie. Włoch wygrał czwarty wyścig Formuły 1 z rzędu

Norris długo nie cieszył się prowadzeniem

Antonelli umocnił się na pozycji lidera mistrzostw świata, gdyż jego partner z zespołu Brytyjczyk George Russell z Mercedesa nie ukończył wyścigu z powodu awarii silnika. Teraz Włoch ma już 43 pkt przewagi nad drugim Russellem.

W niedzielę na starcie formą błysnął Lando Norris z McLarena, który wyprzedził obu kierowców Mercedesa. Ale mistrz świata z poprzedniego sezonu długo nie cieszył się prowadzeniem, dość szybko na czoło wyszedł Russell, drugi był Antonelli, za nimi jechał Verstappen i Hamilton.

Antonelli dostał polecenie, by oddał pozycję Russellowi

Początkowo walka o zwycięstwo toczyła się między dwójką z Mercedesa. Russell i Antonelli walczyli między sobą, było widać, że nie tylko na torze, ale także prywatnie wielkiej przyjaźni między nimi nie ma.

Raz na czele był młody Włoch, po chwili Brytyjczyk. Gdy Antonelli otrzymał od zespołu polecenie, aby oddał pozycję Russellowi, ponieważ go nieprawidłowo wyprzedził, ten przez radio dopytywał się kilka razy "Dlaczego mam to zrobić? To on mnie wypchnął" - twierdził, ale polecenie, choć niechętnie, wykonał.

Bolid Russella odmówił posłuszeństwa

Po 40 minutach jazdy sytuacja na torze się diametralnie zmieniła. Z bolidu Russella na 30. okrążeniu zaczął się wydobywać dym, Brytyjczyk się zatrzymał i zakończył jazdę. Zły na cały świat wyszedł z samochodu, wyjął zagłówek i rzucił go na tor.

W tej sytuacji prowadzenie w wyścigu objął Antonelli i bez najmniejszych problemów jako pierwszy dojechał do mety. Za jego plecami toczyła się walka o drugie miejsce między Verstappenem i Hamiltonem. Długo na drugiej pozycji jechał Holender, Brytyjczyk był tuż za nim. Kilka prób ataku nie było udanych, dopiero na sześć okrążeń przed metą Hamilton wyszedł na drugie miejsce i choć Verstappen próbował go pokonać, Brytyjczyk dowiózł do mety tą lokatę.

Wcześniej z rywalizacji z powodu awarii skrzyni biegów wycofał się Norris, który i tak nie miał szans na miejsce na podium. Do mety nie dojechali także Meksykanin Sergio Perez z Cadillaca i Hiszpan Fernando Alonso z Aston Martina, w którego samochodzie pojawiły się problemy z fotelem.

Szóstą rundą MŚ F1 będzie w dniach 5-7 czerwca wyścig o Grand Prix Monako na ulicznym torze w Monte Carlo.

Wyniki GP Kanady

1. Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 1:28.15,758

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) strata 10,768 s

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 11,276

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 44,151

5. Isack Hadjar (Francja/Red Bull Racing)

6. Franco Colapinto (Argentyna/Alpine)

7. Liam Lawson (Nowa Zelania/Racing Bulls)

8. Pierre Gasly (Frncja/Alpine)

9. Carlos Sainz (Hiszpania/Williams)

10. Oliver Bearman (W. Brytania/Haas) wszyscy 1 okrążenie

Klasyfikacja MŚ (po 5 z 22 wyścigów)

1. Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 131 pkt

2. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 88

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 75

4. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 72

5. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 58

6. Oscar Piastri (Australia/McLaren 48

7. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 43

8. Pierre Gasly (Francja/Alpine) 20

9. Oliver Bearman (W. Brytania/Haas) 18

10. Liam Lawson (Nowa Zelandia/Racing Bulls) 16