Dziennik Gazeta Prawana logo

Antonelli najszybszy w Kanadzie. Włoch wygrał czwarty wyścig Formuły 1 z rzędu

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:05
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Antonelli najszybszy w Kanadzie. Włoch wygrał czwarty wyścig Formuły 1 z rzędu
Antonelli najszybszy w Kanadzie. Włoch wygrał czwarty wyścig Formuły 1 z rzędu/PAP/EPA
Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady, piątą rundę mistrzostw świata. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie. Poprzednio był najszybszy w GP Chin, Japonii i Miami w USA. Drugie miejsce w Kanadzie zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci był Holender Max Verstappen z Red Bulla.

Norris długo nie cieszył się prowadzeniem

Antonelli umocnił się na pozycji lidera mistrzostw świata, gdyż jego partner z zespołu Brytyjczyk George Russell z Mercedesa nie ukończył wyścigu z powodu awarii silnika. Teraz Włoch ma już 43 pkt przewagi nad drugim Russellem.

W niedzielę na starcie formą błysnął Lando Norris z McLarena, który wyprzedził obu kierowców Mercedesa. Ale mistrz świata z poprzedniego sezonu długo nie cieszył się prowadzeniem, dość szybko na czoło wyszedł Russell, drugi był Antonelli, za nimi jechał Verstappen i Hamilton.

Antonelli dostał polecenie, by oddał pozycję Russellowi

Początkowo walka o zwycięstwo toczyła się między dwójką z Mercedesa. Russell i Antonelli walczyli między sobą, było widać, że nie tylko na torze, ale także prywatnie wielkiej przyjaźni między nimi nie ma.

Raz na czele był młody Włoch, po chwili Brytyjczyk. Gdy Antonelli otrzymał od zespołu polecenie, aby oddał pozycję Russellowi, ponieważ go nieprawidłowo wyprzedził, ten przez radio dopytywał się kilka razy "Dlaczego mam to zrobić? To on mnie wypchnął" - twierdził, ale polecenie, choć niechętnie, wykonał.

Bolid Russella odmówił posłuszeństwa

Po 40 minutach jazdy sytuacja na torze się diametralnie zmieniła. Z bolidu Russella na 30. okrążeniu zaczął się wydobywać dym, Brytyjczyk się zatrzymał i zakończył jazdę. Zły na cały świat wyszedł z samochodu, wyjął zagłówek i rzucił go na tor.

W tej sytuacji prowadzenie w wyścigu objął Antonelli i bez najmniejszych problemów jako pierwszy dojechał do mety. Za jego plecami toczyła się walka o drugie miejsce między Verstappenem i Hamiltonem. Długo na drugiej pozycji jechał Holender, Brytyjczyk był tuż za nim. Kilka prób ataku nie było udanych, dopiero na sześć okrążeń przed metą Hamilton wyszedł na drugie miejsce i choć Verstappen próbował go pokonać, Brytyjczyk dowiózł do mety tą lokatę.

Wcześniej z rywalizacji z powodu awarii skrzyni biegów wycofał się Norris, który i tak nie miał szans na miejsce na podium. Do mety nie dojechali także Meksykanin Sergio Perez z Cadillaca i Hiszpan Fernando Alonso z Aston Martina, w którego samochodzie pojawiły się problemy z fotelem.

Szóstą rundą MŚ F1 będzie w dniach 5-7 czerwca wyścig o Grand Prix Monako na ulicznym torze w Monte Carlo.

  • Wyniki GP Kanady
    1. Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 1:28.15,758
    2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) strata 10,768 s
    3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 11,276
    4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 44,151
    5. Isack Hadjar (Francja/Red Bull Racing)
    6. Franco Colapinto (Argentyna/Alpine)
    7. Liam Lawson (Nowa Zelania/Racing Bulls)
    8. Pierre Gasly (Frncja/Alpine)
    9. Carlos Sainz (Hiszpania/Williams)
    10. Oliver Bearman (W. Brytania/Haas) wszyscy 1 okrążenie
  • Klasyfikacja MŚ (po 5 z 22 wyścigów)
    1. Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 131 pkt
    2. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 88
    3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 75
    4. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 72
    5. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 58
    6. Oscar Piastri (Australia/McLaren 48
    7. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 43
    8. Pierre Gasly (Francja/Alpine) 20
    9. Oliver Bearman (W. Brytania/Haas) 18
    10. Liam Lawson (Nowa Zelandia/Racing Bulls) 16
  • Klasyfikcja konstruktorów
    1. Mercedes 219 pkt
    2. Ferrari 147
    3. McLaren 106
    4. Red Bull Racing 57
    5. Alpine 35
    6. Racing Bulls 21
    7. Haas 19
    8. Williams 7
    9. Audi 2
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: F1Formuła 1wyścigAndrea Kimi Antonelli
Powiązane
Antonelli wygrał Grand Prix Miami. Włoch umocnił się na czele klasyfikacji generalnej Formuły 1
Antonelli wygrał Grand Prix Miami. Włoch umocnił się na czele klasyfikacji generalnej Formuły 1
F1, Formuła 1, Formula 1
QUIZ o Formule 1. Sprawdź, ile wiesz o F1. Pytanie 11 to prawdziwe wyzwanie. Zapnij pasy i ruszaj na quizowy tor! [QUIZ]
Formuła 1
Mercedes rozbija bank w Melbourne. Formuła 1 wchodzi w nową erę z przytupem [Przebieg wyścigu]
Russell wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Australii
Russell wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Australii
Lando Norris mistrzem świata Formuły 1. McLaren najlepszy wśród konstruktorów
Lando Norris mistrzem świata Formuły 1. McLaren najlepszy wśród konstruktorów
oprac. Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAntonelli najszybszy w Kanadzie. Włoch wygrał czwarty wyścig Formuły 1 z rzędu »
Zobacz
|
Happy,Man,Working,On,Laptop,While,Having,A,Cup,Of
Quiz ortograficzny dla ambitnych. Każdemu z wynikiem 10/10 należy się tytuł mistrza
Nauczycielom zostały tylko 2 dni na zgłoszenie. Prace rozpoczną się 1 lutego
Nauczyciele pozbawieni wynagrodzenia w wakacje. Ministerstwo informuje o skali problemu
Quiz z ortografii do porannej kawy
Quiz z ortografii do porannej kawy. 15/15 to mistrzostwo
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 26 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
French Open. Iga Świątek - Emerson Jones [RELACJA NA ŻYWO]
French Open. Iga Świątek - Emerson Jones [RELACJA NA ŻYWO]
Ujęcie konsoli środkowej w samochodzie z widocznym przyciskiem wyłączania systemu Start-Stop (ikona litery A z napisem OFF) oraz przyciskiem Start Engine Stop
UE zmienia przepisy. Koniec z wyłączaniem start-stop, 600 zł kary za spóźnienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj