Russell wygrał szósty raz w karierze
Na czwartej pozycji uplasował się siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton, który do końca walczył o miejsce na podium. Hamilton, od sezonu 2025 zawodnik ekipy Ferrari, w ubiegłym roku ani razu nie był w czołowej trójce, choć miał walczyć o ósmy w karierze tytuł. Piąty na mecie zameldował się obrońca tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, a na szóstej pozycji czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla. Russell odniósł szóste zwycięstwo w karierze, poprzednio był najszybszy w 2025 roku w Singapurze.
Pechowy początek Piastriego
W tegorocznych mistrzostwach świata będzie startowało 22 kierowców z 11 ekip, którzy będą rywalizować w 24 rundach. Wyścig zaczął się pechowo dla trzeciego zawodnika w poprzednim sezonie Oscara Piastriego z McLarena. Australijczyk, który przed startem nie krył, że "u siebie" będzie chciał walczyć o czołową lokatę, na 40 minut przed startem podczas okrążenia zapoznawczego na torze Albert Park rozbił bolid na wyjściu z czwartego zakrętu, gdy wpadł w poślizg i uderzył w barierę, uszkadzając prawe przednie koło, przednie skrzydło i przód samochodu. Na szczęście nic mu się nie stało, sam wysiadł z samochodu, po czym wrócił do alei serwisowej.
Jak później mówił, panowanie nad samochodem stracił z powodu gwałtownego wzrostu mocy silnika, do czego nagle doprowadził elektryczny układ napędowy. "Nie byłem na to przygotowany, dlatego nie zareagowałem" - mówił po wyścigu Piastri, który miał startować z piątego pola.
Verstappen szybko mijał rywali
Wyścig zaczął się od ataku Leclerca, który tuż po starcie wyprzedził zdobywcę pole position Russella. Trzeci jechał Hamilton, a Antonelli, drugi w kwalifikacjach zaspał i spadł na siódmą lokatę. Problemy z nową procedurą startową miał nie tylko on, także kilku innych kierowców.
Jednak szybko okazało się, że testy F1 prowadzone przed sezonem w Bahrajnie, podczas których świetnie prezentowali się kierowcy Mercedesa, nie były przypadkiem. Już po kilku okrążeniach Russell wyszedł na prowadzenie, a Antonelli powoli także odrabiał straty. Doskonale jechał Verstappen, który podczas kwalifikacji rozbił bolid i startował z 20. pola. Po 10 okrążeniach Holender już był dziewiąty.
Alonso i Stroll wycofali się z wyścigu
Po zmianie opon na 13. okrążeniu przed Russella, prowadzenie objęli kierowcy Ferrari Leclerc i Hamilton, Russell był trzeci. A Verstappen awansował na szóstą pozycję, jednak do prowadzącej czwórki z Ferrari i Mercedesa miał ponad 30 s straty.
Sytuacja na torze wróciła do normy dopiero przed półmetkiem, gdy na 25. i później na 28. okrążeniu Leclerc i Hamilton jako ostatni w stawce zmienili opony. Obaj spadli na trzecią i czwartą lokatę, prowadzenie ponownie objęła dwójka Mercedesa, Russell i Antonelli, i utrzymała je do mety.
W Melbourne poważne problemy techniczne miał zespół Aston Martin, którego kierowcy Hiszpan Fernando Alonso i Kanadyjczyk Lance Stroll wycofali się z powodu drgań silnika Hondy. Do mety nie dojechali także m.in. Fin Valtteri Bottas z debiutującego zespołu Cadillaca i Niemiec Nico Huelkenberg z Audi.
W klasyfikacji MŚ F1 prowadzi Russell - 25 pkt, przed Antonellim - 18 pkt i Leclerkiem - 15 pkt. Druga runda mistrzostwa świata F1 - Grand Prix Chin odbędzie się 15 marca na torze w Szanghaju.
- Wyniki
- 1. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 1:23.06,801
- 2. Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) strata 2,974 s
- 3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 15,519
- 4. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 16,144
- 5. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 51,741
- 6. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 54,617
- 7. Oliver Bearman (W. Brytania/Haas F1)
- 8. Arvid Lindblad (W. Brytania/Racing Bulls)
- 9. Gabriel Bortoleto (Brazylia/Audi)
- 10 Pierre Gasly (Francja/Alpine) strata 1 okrążenie
- Klasyfikacja generalna (1 z 24 wyścigów)
- 1. George Russell (Mercedes) 25 pkt
- 2. Kimi Antonelli (Mercedes) 18
- 3. Charles Leclerc (Ferrari) 15
- 4. Lewis Hamilton (Ferrari) 12
- 5. Lando Norris (McLaren) 10
- 6. Max Verstappen (Red Bull) 8
- 7. Oliver Bearman (Haas F1) 6
- 8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4
- 9. Gabriel Bortoleto (Audi) 2
- 10. Pierre Gasly (Alpine) 1
- Klasyfikacja konstruktorów
- 1. Mercedes 43 pkt
- 2. Ferrari 27
- 3. McLaren 10
- 4. Red Bull 8
- 5. Haas 6
- 6. Racing Bulls 4
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję