Verstapen nie miał sobie równych

Verstapen tym samym czterokrotny mistrz świata zwieńczył kolejnym sukcesem wyścigowy weekend, w którym praktycznie wszystko układało się po jego myśli. Holender był najszybszy w kwalifikacjach sprintu, sprincie oraz kwalifikacjach poprzedzających niedzielny wyścig, w którym prowadził od startu do mety.

Verstappen coraz bliżej lidera

To 68. w karierze zwycięstwo Verstappena w rundzie mistrzostw świata F1, piąte w tym sezonie i trzecie w ostatnich czterech wyścigach. Jeszcze kilka tygodni temu jego strata do pierwszego w klasyfikacji generalnej Australijczyka Oscara Piastriego (McLaren), który w Austin zajął piąte miejsce, wynosiła ponad sto punktów. Teraz, pięć rund przed końcem sezonu, różnica wynosi już tylko 40 pkt. Między nimi sklasyfikowany jest Norris, który ma o 14 pkt mniej od lidera.

7 grudnia poznamy mistrza Formuły 1

W kalendarzu do końca sezonu pozostały jeszcze rundy w Meksyku, Brazylii, Las Vegas, Katarze i Abu Zabi. Tę ostatnią zaplanowano na 7 grudnia.

Wyniki:

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:34.00,161

2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) strata 7,959 s

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 15,373

4. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 28,536

5. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 29,678

6. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 33,456

7. Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) 52,714

8. Nico Huelkenberg (Niemcy/Kick Sauber) 57,249

9. Oliver Bearman (W. Brytania/Haas) 1.04,722

10. Fernando Alonso (Hiszpania/Aston Martin) 1.10,001

Klasyfikacja generalna kierowców (po 19 z 24 wyścigow):

1. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 346 pkt

2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 332

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 306

4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 252

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 192

6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 142

7. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 89

8. Alexander Albon (Tajlandia/Williams) 73

9. Nico Huelkenberg (Niemcy/Kick Sauber) 41

10. Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls) 39