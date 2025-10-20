Verstapen nie miał sobie równych

Verstapen tym samym czterokrotny mistrz świata zwieńczył kolejnym sukcesem wyścigowy weekend, w którym praktycznie wszystko układało się po jego myśli. Holender był najszybszy w kwalifikacjach sprintu, sprincie oraz kwalifikacjach poprzedzających niedzielny wyścig, w którym prowadził od startu do mety.

Reklama
Hamilton przeprosi Leclerca. Nie przepuścił go na finiszu wyścigu Formuły 1 w Baku
Hamilton przeprosi Leclerca. Nie przepuścił go na finiszu wyścigu Formuły 1 w Baku

Zobacz również

Verstappen coraz bliżej lidera

To 68. w karierze zwycięstwo Verstappena w rundzie mistrzostw świata F1, piąte w tym sezonie i trzecie w ostatnich czterech wyścigach. Jeszcze kilka tygodni temu jego strata do pierwszego w klasyfikacji generalnej Australijczyka Oscara Piastriego (McLaren), który w Austin zajął piąte miejsce, wynosiła ponad sto punktów. Teraz, pięć rund przed końcem sezonu, różnica wynosi już tylko 40 pkt. Między nimi sklasyfikowany jest Norris, który ma o 14 pkt mniej od lidera.

7 grudnia poznamy mistrza Formuły 1

W kalendarzu do końca sezonu pozostały jeszcze rundy w Meksyku, Brazylii, Las Vegas, Katarze i Abu Zabi. Tę ostatnią zaplanowano na 7 grudnia.

  • Wyniki:
  • 1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:34.00,161
  • 2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) strata 7,959 s
  • 3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 15,373
  • 4. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 28,536
  • 5. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 29,678
  • 6. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 33,456
  • 7. Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) 52,714
  • 8. Nico Huelkenberg (Niemcy/Kick Sauber) 57,249
  • 9. Oliver Bearman (W. Brytania/Haas) 1.04,722
  • 10. Fernando Alonso (Hiszpania/Aston Martin) 1.10,001
  • Klasyfikacja generalna kierowców (po 19 z 24 wyścigow):
  • 1. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 346 pkt
  • 2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 332
  • 3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 306
  • 4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 252
  • 5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 192
  • 6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 142
  • 7. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 89
  • 8. Alexander Albon (Tajlandia/Williams) 73
  • 9. Nico Huelkenberg (Niemcy/Kick Sauber) 41
  • 10. Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls) 39
  • Klasyfikacja konstruktorów:
  • 1. McLaren 678 pkt - mistrz świata
  • 2. Mercedes 341
  • 3. Ferrari 334
  • 4. Red Bull 331
  • 5. Williams 111
  • 6. Racing Bulls 72
  • 7. Aston Martin 69
  • 8. Kick Sauber 59
  • 9. Haas 48
  • 10. Alpine 20