Verstapen nie miał sobie równych
Verstapen tym samym czterokrotny mistrz świata zwieńczył kolejnym sukcesem wyścigowy weekend, w którym praktycznie wszystko układało się po jego myśli. Holender był najszybszy w kwalifikacjach sprintu, sprincie oraz kwalifikacjach poprzedzających niedzielny wyścig, w którym prowadził od startu do mety.
Verstappen coraz bliżej lidera
To 68. w karierze zwycięstwo Verstappena w rundzie mistrzostw świata F1, piąte w tym sezonie i trzecie w ostatnich czterech wyścigach. Jeszcze kilka tygodni temu jego strata do pierwszego w klasyfikacji generalnej Australijczyka Oscara Piastriego (McLaren), który w Austin zajął piąte miejsce, wynosiła ponad sto punktów. Teraz, pięć rund przed końcem sezonu, różnica wynosi już tylko 40 pkt. Między nimi sklasyfikowany jest Norris, który ma o 14 pkt mniej od lidera.
7 grudnia poznamy mistrza Formuły 1
W kalendarzu do końca sezonu pozostały jeszcze rundy w Meksyku, Brazylii, Las Vegas, Katarze i Abu Zabi. Tę ostatnią zaplanowano na 7 grudnia.
- Wyniki:
- 1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:34.00,161
- 2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) strata 7,959 s
- 3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 15,373
- 4. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 28,536
- 5. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 29,678
- 6. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 33,456
- 7. Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) 52,714
- 8. Nico Huelkenberg (Niemcy/Kick Sauber) 57,249
- 9. Oliver Bearman (W. Brytania/Haas) 1.04,722
- 10. Fernando Alonso (Hiszpania/Aston Martin) 1.10,001
- Klasyfikacja generalna kierowców (po 19 z 24 wyścigow):
- 1. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 346 pkt
- 2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 332
- 3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 306
- 4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 252
- 5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 192
- 6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 142
- 7. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 89
- 8. Alexander Albon (Tajlandia/Williams) 73
- 9. Nico Huelkenberg (Niemcy/Kick Sauber) 41
- 10. Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls) 39
- Klasyfikacja konstruktorów:
- 1. McLaren 678 pkt - mistrz świata
- 2. Mercedes 341
- 3. Ferrari 334
- 4. Red Bull 331
- 5. Williams 111
- 6. Racing Bulls 72
- 7. Aston Martin 69
- 8. Kick Sauber 59
- 9. Haas 48
- 10. Alpine 20
