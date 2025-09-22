Hamilton na mecie był ósmy., a Leclerc dziewiąty

Hamilton zajął w stolicy Azerbejdżanu ósme miejsce, a Leclerc był dziewiąty. Po tym, jak Leclerc pozwolił Hamiltonowi wyprzedzić go na świeższych oponach, aby spróbować dogonić jadących przed nimi rywali, Ferrari poprosiło ich o zamianę na ostatnim okrążeniu, aby więcej punktów zdobył zajmujący wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej Monakijczyk. Ostatecznie do tego nie doszło i Hamilton minął linię mety jako ósmy, tuż przed Leclercem. Wygrał Holender Max Verstappen z Red Bulla.

Reklama

Zasadniczo odpuściłem na prostej i faktycznie hamowałem, ale on (Leclerc) był wolniejszy o dziesiąte części sekundy. To była po prostu moja błędna ocena sytuacji. Przeproszę Charlesa - powiedział Hamilton.

Leclerc nie ma pretensji do Hamiltona

Szef zespołu Fred Vasseur przypuszcza, że Hamilton najwyraźniej źle ocenił położenie linii mety, ale Leclerc zapewnił, że się tym nie przejmuje. Szczerze mówiąc, ósme czy dziewiąte miejsce nie jest dla mnie wielką różnicą. Ważne, że zgadzamy się co do zasad naszej współpracy. Do zamiany miejsc nie doszło, ale naprawdę nie byłbym dużo szczęśliwszy, gdybym był ósmy - podkreślił Leclerc.

Leclerc przed Hamiltonem w klasyfikacji generalnej

Po 17 z 24 wyścigów sezonu w klasyfikacji prowadzi Australijczyk Oscar Piastri (McLaren-Mercedes), który ma 324 pkt. Leclerc jest piąty - 165 pkt, a Hamilton szósty - 121. Następna 18. runda mistrzostw świata F1 - wyścig o Grand Prix Singapuru odbędzie się 5 października.

Wyniki GP Azerbejdżanu:

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:33.26,408

2. George Russell (W. Brytania/Mercedes) strata 14.609

3. Carlos Sainz Jr (Hiszpania/Williams-Mercedes) 19,199

4. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 21,760

5. Liam Lawson (Nowa Zelandia/Racing Bulls-Red Bull) 33,290

6. Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) 33,808

7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Mercedes) 34,227

8. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 36,310

9. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 36,774

10. Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls-Red Bull) 38,982

Klasyfikacja generalna (po 17 z 24 wyścigów):

1. Oscar Piastri (Australia) 324 pkt

2. Lando Norris (W. Brytania) 299

3. Max Verstappen (Holandia) 255

4. George Russell (W. Brytania) 212

5. Charles Leclerc (Monako) 165

6. Lewis Hamilton (W. Brytania) 121

7. Andrea Kimi Antonelli (Włochy) 78

8. Alexander Albon (Tajlandia) 70

9. Isack Hadjar (Francja) 39

10. Nico Huelkenberg (GER) 37