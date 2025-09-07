Hattrick Verstappen, Ferrari bez podium na Monzie
To trzecia wygrana Verstappena na tym torze, poprzednio triumfował w 2022 i 2023 roku. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Lando Norris, a trzecie inny kierowca McLarena, lider klasyfikacji MŚ Australijczyk Oscar Piastri.
Najlepszym z kierowców Ferrari w najbardziej prestiżowym dla tej ekipy wyścigu był czwarty na mecie Monakijczyk Charles Leclerc, który na Monzie zwyciężył w poprzednim sezonie.
Norris nazwał Verstappena idiotą
W niedzielę Verstappen udowodnił, że pojawiające się opinie o schyłku jego kariery mogę być przedwczesne. Był zdecydowanie najszybszy w całej stawce, prowadzenie stracił tylko na moment tuż po starcie, gdy miał lekkie „starcie” z Norrisem.
Brytyjczyk skarżył się przez radio: "Ten idiota wypchnął mnie na trawę". Sędziowie uznali rację Norrisa i Verstappen na polecenie teamu oddał mu pozycję lidera. Ale na kolejnym okrążeniu wyprzedził Brytyjczyka i szybko uzyskał nad nim prawie trzy sekundy przewagi. Na półmetku prowadził Verstappen, drugi był Norris, trzeci Leclerc i czwarty Piastri.
Alonso wycofał się z wyścigu
Na 10. pozycji dość długo jechał Fernando Alonso z Aston Martina, który przed startem zapowiadał, że tym razem zdobędzie punkty dla zespołu. Hiszpan miał jednak pecha, na 29. okrążeniu musiał się wycofać z powodu awarii zawieszenia. "To niewiarygodne" - krzyknął przed radio do swojego inżyniera.
Verstappenwyśmiał decyzję McLarena
W połowie dystansu Verstappen zdecydował się na zmianę opon. Serwis spisał się doskonale, ale i tak mistrz świata wrócił na tor jako trzeci, ze stratą prawie 20 s do prowadzącego Norrisa. Mając świeże opony natychmiast zaczął gonić duet z McLarena i na każdym okrążeniu odrabiał około sekundy.
Na prowadzenie ponownie wyszedł na 47. okrążeniu, gdy Norris i Piastri zjechali do serwisu na zmianę opon. Na tor jako pierwszy wrócił Australijczyk, gdyż mechanicy mieli problem z dokręceniem jednego z kół w bolidzie Norrisa. Jednak Piastri nie miał możliwości dogonienia Verstappena, gdyż otrzymał od zespołu polecenie przepuszczenia Norrisa. Team order został wykonany, ale nie wszystkim się podobał. Nawet sam Verstappen jeszcze w trakcie wyścigu przez radio wyśmiał decyzję McLarena.
Verstappen traci prawie 100 punktów do lidera
W klasyfikacji sezonu nadal prowadzi Piastri z dorobkiem 324 pkt. Drugi jest Norris - 293 pkt, a trzeci Verstappen - 230 pkt. Kolejną, 17. rundą mistrzostw świata F1 będzie 21 września wyścig o GP Azerbejdżanu na ulicznym torze w Baku.
- Wyniki:
- 1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:13.24,325
- 2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Mercedes) strata 19,207 s
- 3. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 21,351
- 4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 25,624
- 5. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 32,881
- 6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 37,449
- 7. Alexander Albon (Tajlandia/Williams-Mercedes) 50,537
- 8. Gabriel Bortoleto (Brazylia/Sauber-Ferrari) 58,484
- 9. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 59,762
- 10. Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls-Red Bull) 1.03,891
- Klasyfikacja generalna:
- 1. Oscar Piastri (Australia) 324 pkt
- 2. Lando Norris (W. Brytania) 293
- 3. Max Verstappen (Holandia) 230
- 4. George Russell (W. Brytania) 194
- 5. Charles Leclerc (Monako) 163
- 6. Lewis Hamilton (W. Brytania) 117
- 7. Alexander Albon (Tajlandia) 70
- 8. Andrea Kimi Antonelli (Włochy) 66
- 9. Isack Hadjar (Francja) 38
- 10. Nico Huelkenberg (Niemcy) 37
- Klasyfikacja konstruktorów:
- 1. McLaren-Mercedes 617 pkt
- 2. Ferrari 280
- 3. Mercedes 260
- 4. Red Bull 239
- 5. Williams-Mercedes 86
- 6. Aston Martin-Mercedes 62
