Hattrick Verstappen, Ferrari bez podium na Monzie

To trzecia wygrana Verstappena na tym torze, poprzednio triumfował w 2022 i 2023 roku. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Lando Norris, a trzecie inny kierowca McLarena, lider klasyfikacji MŚ Australijczyk Oscar Piastri.

Najlepszym z kierowców Ferrari w najbardziej prestiżowym dla tej ekipy wyścigu był czwarty na mecie Monakijczyk Charles Leclerc, który na Monzie zwyciężył w poprzednim sezonie.

Norris nazwał Verstappena idiotą

W niedzielę Verstappen udowodnił, że pojawiające się opinie o schyłku jego kariery mogę być przedwczesne. Był zdecydowanie najszybszy w całej stawce, prowadzenie stracił tylko na moment tuż po starcie, gdy miał lekkie „starcie” z Norrisem.

Brytyjczyk skarżył się przez radio: "Ten idiota wypchnął mnie na trawę". Sędziowie uznali rację Norrisa i Verstappen na polecenie teamu oddał mu pozycję lidera. Ale na kolejnym okrążeniu wyprzedził Brytyjczyka i szybko uzyskał nad nim prawie trzy sekundy przewagi. Na półmetku prowadził Verstappen, drugi był Norris, trzeci Leclerc i czwarty Piastri.

Alonso wycofał się z wyścigu

Na 10. pozycji dość długo jechał Fernando Alonso z Aston Martina, który przed startem zapowiadał, że tym razem zdobędzie punkty dla zespołu. Hiszpan miał jednak pecha, na 29. okrążeniu musiał się wycofać z powodu awarii zawieszenia. "To niewiarygodne" - krzyknął przed radio do swojego inżyniera.

Verstappenwyśmiał decyzję McLarena

W połowie dystansu Verstappen zdecydował się na zmianę opon. Serwis spisał się doskonale, ale i tak mistrz świata wrócił na tor jako trzeci, ze stratą prawie 20 s do prowadzącego Norrisa. Mając świeże opony natychmiast zaczął gonić duet z McLarena i na każdym okrążeniu odrabiał około sekundy.

Na prowadzenie ponownie wyszedł na 47. okrążeniu, gdy Norris i Piastri zjechali do serwisu na zmianę opon. Na tor jako pierwszy wrócił Australijczyk, gdyż mechanicy mieli problem z dokręceniem jednego z kół w bolidzie Norrisa. Jednak Piastri nie miał możliwości dogonienia Verstappena, gdyż otrzymał od zespołu polecenie przepuszczenia Norrisa. Team order został wykonany, ale nie wszystkim się podobał. Nawet sam Verstappen jeszcze w trakcie wyścigu przez radio wyśmiał decyzję McLarena.

Verstappen traci prawie 100 punktów do lidera

W klasyfikacji sezonu nadal prowadzi Piastri z dorobkiem 324 pkt. Drugi jest Norris - 293 pkt, a trzeci Verstappen - 230 pkt. Kolejną, 17. rundą mistrzostw świata F1 będzie 21 września wyścig o GP Azerbejdżanu na ulicznym torze w Baku.

  • Wyniki:
  • 1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:13.24,325
  • 2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Mercedes) strata 19,207 s
  • 3. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 21,351
  • 4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 25,624
  • 5. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 32,881
  • 6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 37,449
  • 7. Alexander Albon (Tajlandia/Williams-Mercedes) 50,537
  • 8. Gabriel Bortoleto (Brazylia/Sauber-Ferrari) 58,484
  • 9. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 59,762
  • 10. Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls-Red Bull) 1.03,891
  • Klasyfikacja generalna:
  • 1. Oscar Piastri (Australia) 324 pkt
  • 2. Lando Norris (W. Brytania) 293
  • 3. Max Verstappen (Holandia) 230
  • 4. George Russell (W. Brytania) 194
  • 5. Charles Leclerc (Monako) 163
  • 6. Lewis Hamilton (W. Brytania) 117
  • 7. Alexander Albon (Tajlandia) 70
  • 8. Andrea Kimi Antonelli (Włochy) 66
  • 9. Isack Hadjar (Francja) 38
  • 10. Nico Huelkenberg (Niemcy) 37
  • Klasyfikacja konstruktorów:
  • 1. McLaren-Mercedes 617 pkt
  • 2. Ferrari 280
  • 3. Mercedes 260
  • 4. Red Bull 239
  • 5. Williams-Mercedes 86
  • 6. Aston Martin-Mercedes 62