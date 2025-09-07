Hattrick Verstappen, Ferrari bez podium na Monzie

To trzecia wygrana Verstappena na tym torze, poprzednio triumfował w 2022 i 2023 roku. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Lando Norris, a trzecie inny kierowca McLarena, lider klasyfikacji MŚ Australijczyk Oscar Piastri.

Najlepszym z kierowców Ferrari w najbardziej prestiżowym dla tej ekipy wyścigu był czwarty na mecie Monakijczyk Charles Leclerc, który na Monzie zwyciężył w poprzednim sezonie.

Norris nazwał Verstappena idiotą

W niedzielę Verstappen udowodnił, że pojawiające się opinie o schyłku jego kariery mogę być przedwczesne. Był zdecydowanie najszybszy w całej stawce, prowadzenie stracił tylko na moment tuż po starcie, gdy miał lekkie „starcie” z Norrisem.

Brytyjczyk skarżył się przez radio: "Ten idiota wypchnął mnie na trawę". Sędziowie uznali rację Norrisa i Verstappen na polecenie teamu oddał mu pozycję lidera. Ale na kolejnym okrążeniu wyprzedził Brytyjczyka i szybko uzyskał nad nim prawie trzy sekundy przewagi. Na półmetku prowadził Verstappen, drugi był Norris, trzeci Leclerc i czwarty Piastri.

Alonso wycofał się z wyścigu

Na 10. pozycji dość długo jechał Fernando Alonso z Aston Martina, który przed startem zapowiadał, że tym razem zdobędzie punkty dla zespołu. Hiszpan miał jednak pecha, na 29. okrążeniu musiał się wycofać z powodu awarii zawieszenia. "To niewiarygodne" - krzyknął przed radio do swojego inżyniera.

Verstappenwyśmiał decyzję McLarena

W połowie dystansu Verstappen zdecydował się na zmianę opon. Serwis spisał się doskonale, ale i tak mistrz świata wrócił na tor jako trzeci, ze stratą prawie 20 s do prowadzącego Norrisa. Mając świeże opony natychmiast zaczął gonić duet z McLarena i na każdym okrążeniu odrabiał około sekundy.

Na prowadzenie ponownie wyszedł na 47. okrążeniu, gdy Norris i Piastri zjechali do serwisu na zmianę opon. Na tor jako pierwszy wrócił Australijczyk, gdyż mechanicy mieli problem z dokręceniem jednego z kół w bolidzie Norrisa. Jednak Piastri nie miał możliwości dogonienia Verstappena, gdyż otrzymał od zespołu polecenie przepuszczenia Norrisa. Team order został wykonany, ale nie wszystkim się podobał. Nawet sam Verstappen jeszcze w trakcie wyścigu przez radio wyśmiał decyzję McLarena.

Verstappen traci prawie 100 punktów do lidera

W klasyfikacji sezonu nadal prowadzi Piastri z dorobkiem 324 pkt. Drugi jest Norris - 293 pkt, a trzeci Verstappen - 230 pkt. Kolejną, 17. rundą mistrzostw świata F1 będzie 21 września wyścig o GP Azerbejdżanu na ulicznym torze w Baku.

Wyniki:

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:13.24,325

2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Mercedes) strata 19,207 s

3. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 21,351

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 25,624

5. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 32,881

6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 37,449

7. Alexander Albon (Tajlandia/Williams-Mercedes) 50,537

8. Gabriel Bortoleto (Brazylia/Sauber-Ferrari) 58,484

9. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 59,762

10. Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls-Red Bull) 1.03,891

Klasyfikacja generalna:

1. Oscar Piastri (Australia) 324 pkt

2. Lando Norris (W. Brytania) 293

3. Max Verstappen (Holandia) 230

4. George Russell (W. Brytania) 194

5. Charles Leclerc (Monako) 163

6. Lewis Hamilton (W. Brytania) 117

7. Alexander Albon (Tajlandia) 70

8. Andrea Kimi Antonelli (Włochy) 66

9. Isack Hadjar (Francja) 38

10. Nico Huelkenberg (Niemcy) 37