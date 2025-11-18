Hakkinen będzie najmłodsza w programie

Trzecią w teamie McLarena będzie w sezonie 2026 Brytyjka Ella Llyod, która w tym roku już się ścigała w żeńskiej serii Akademii F1. Hakkinen zrobiła duże wrażenie podczas startów w Akademii Mistrzów Przyszłości we Włoszech, odnosiła także zwycięstwa i stawała na podium w zawodach kartingowych w całej Europie. W przyszłym sezonie będzie najmłodszą zawodniczką w programie.

Hakkinen wraca do McLarena

Jej ojciec „Latający Fin”, który zdobył tytuły mistrzowskie F1 w latach 1998 i 1999 z McLarenem, karierę zakończył w 2001 roku mając na koncie 20 wygranych wyścigów. Ella jest niezwykle utalentowaną kierowcą wyścigowym. Mówię to nie tylko jako ojciec, ale na podstawie moich obserwacji jako byłego czołowego kierowcy – powiedział Hakkinen w wywiadzie dla fińskiej gazety Ilta-Sanomat.

McLaren ostatnio potwierdził, że Fin wraca do zespołu i będzie testował bolidy jednomiejscowe w ramach przygotowań do sezonu 2027. Chociaż zdaję sobie sprawę, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby zwiększyć reprezentację kobiet w sportach motorowych, jestem niezmiernie dumny z postępów, jakie poczyniliśmy w tej dziedzinie – napisał w oświadczeniu dyrektor generalny McLaren Racing, Zak Brown.