Hamilton najszybszy w Barcelonie. To jego pierwsze zwycięstwo w bolidzie Ferrari

Hamilton przerwał serię Antonelliego

Za plecami siedmiokrotnego mistrz świata linię mety minęli jego rodacy. Drugi był George Russell z Mercedesa, w trzecie obrońca tytułu Lando Norris z McLarena.

Na pięć okrążeń przed metą z powodu awarii wycofał się lider cyklu Andrea Kimi Antonelli, który pomimo tego utrzymał prowadzenie w klasyfikacji MŚ. Włoch ma za sobą niesamowitą serię pięciu zwycięskich wyścigów z rzędu. To pozwoliło 19-letniemu Włochowi zgromadzić już 156 punktów po zaledwie sześciu startach. Na drugiej pozycji umocnił się Hamilton.