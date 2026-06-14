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Hamilton najszybszy w Barcelonie. To jego pierwsze zwycięstwo w bolidzie Ferrari

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 18:10
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Hamilton najszybszy w Barcelonie. To jego pierwsze zwycięstwo w bolidzie Ferrari
Hamilton najszybszy w Barcelonie. To jego pierwsze zwycięstwo w bolidzie Ferrari/PAP/EPA
Siódemka okazała się szczęśliwa dla Lewisa Hamiltona. Przed startem nowego sezonu Formuły 1 Brytyjczyk przesiadł się z bolidu Mercedesa do Ferrari. W barwach nowego teamu w poprzednich sześciu wyścigach triumfowali rywale. W siódmej rundzie mistrzostw świata, która odbyła się na torze w Barcelonie wreszcie najszybszy był 41-latek.

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Za plecami siedmiokrotnego mistrz świata linię mety minęli jego rodacy. Drugi był George Russell z Mercedesa, w trzecie obrońca tytułu Lando Norris z McLarena.

Na pięć okrążeń przed metą z powodu awarii wycofał się lider cyklu Andrea Kimi Antonelli, który pomimo tego utrzymał prowadzenie w klasyfikacji MŚ. Włoch ma za sobą niesamowitą serię pięciu zwycięskich wyścigów z rzędu. To pozwoliło 19-letniemu Włochowi zgromadzić już 156 punktów po zaledwie sześciu startach. Na drugiej pozycji umocnił się Hamilton.

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Źródło PAP
Tematy: BarcelonaFormuła 1ferrariLewis Hamilton
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oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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