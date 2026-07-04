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Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Popełniła koszmarną ilość błędów

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
22 minut temu
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Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Popełniła koszmarną ilość błędów
Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Popełniła koszmarną ilość błędów/PAP/EPA
Będziemy mieli nową mistrzynię Wimbledonu. Iga Świątek nie obroni zdobytego przed rokiem tytułu. Rozstawiona z numerem trzecim Polka przegrała z grającą z 29. numerem Alexandrą Ealą z Filipin 6:7 (9-11), 2:6 i odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju w stolicy Anglii.

Świątek myliła się na potęgę

Szukając przyczyn porażki Świątek w oczy rzuca się olbrzymia liczba popełnionych przez nią niewymuszonych błędów. Miała ich aż 44, co oznacza średnio dwa w każdym gemie. Polka m.in. psuła wydawać by się mogło proste piłki przy siatce.

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Eala niewymuszonych błędów miała 21. Mniejsza liczba zagrań wygrywających Filipinki, 24 wobec 32 Świątek, nie mogła więc jej zaszkodzić.

Świątek odrobiła straty i doprowadziła do tie-breaka

Od początku obie zawodniczki grały dość nerwowo. Gemy były długie, często rozgrywane na przewagi. Pierwsza z przełamania cieszyła się Świątek, wychodząc na 2:1, ale Eala natychmiast przejęła inicjatywę.

21-latka odskoczyła na 5:3, serwowała na wygraną w partii i miała nawet piłkę setową. Świątek jednak odrobiła stratę i doprowadziła do tie-breaka. W nim emocji było bardzo dużo.

Eala od stanu 1-2 wygrała cztery piłki z rzędu, ale Świątek znów się przebudziła. Gry przegrywała 2-5 odpowiedziała serią również czterech punktów. Polka miała nawet piłkę setową przy serwisie rywalki, jednak także jej nie wykorzystała.

W kolejnych minutach kontynuowana była sekwencja zdobywanych punktów przez zawodniczkę serwującą. Świątek nie wykorzystała kolejne piłki setowej, a Eala dwóch. Przy wyniku 9-9 serwująca Polka nie zdołała zdobyć punktu. Chwilę później rywalka w końcu zamknęła partię.

Serwis zawodził Świątek

Problemem trapiącym Świątek w ostatnich miesiącach jest to, że w krótkim czasie potrafi przegrać kilka gemów z rzędu i z powstałych wówczas kłopotów już się nie wydostaje. Tak było i tym razem. Drugiego seta Polka zaczęła od przegrania czterech gemów. W trzech pierwszych wygrała łącznie raptem trzy piłki.

Zmniejszenie straty na 2:4 na niewiele się zdało, bo również serwis nie był tego dnia skuteczną bronią Świątek. W kolejnym gemie ponownie dała się przełamać i Eala serwowała na zwycięstwo w spotkaniu.

Gem był bardzo długi. Tenisistka z Filipin nie wykorzystała dwóch piłek meczowych, ale również nie dała się przełamać, broniąc czterech break pointów. Gdy wypracowała sobie trzeciego meczbola, to już go nie zmarnowała.

Świątek zaliczy spadek w rankingu WTA

Na trzeciej rundzie Świątek poprzednio zakończyła Wimbledon w 2024 roku. Z Ealą zmierzyła się po raz trzeci i doznała drugiej porażki.

Filipinka ma zaskakująco dobry bilans meczów z zawodniczkami z czołowej dziesiątki rankingu. To było jej jedenaste takie spotkanie i siódma wygrana. Kolejną rywalką Eali, która pierwszy raz wygrała w Wielkim Szlemie trzy spotkania, będzie Jasmine Paolini (nr 13.). Włoszka pokonała Greczynkę Marię Sakkari 6:1, 6:2.

Tak szybkie odpadnięcie Świątek oznacza, że w rankingu spadnie z trzeciego co najmniej na szóste miejsce. Ostatnią tenisistką, która obroniła tytuł na Wimbledonie pozostaje Serena Williams. Amerykanka dokonała tego dziesięć lat temu.

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Źródło PAP
Tematy: Iga ŚwiątekwimbledonAlexandra eala
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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