Kolejny cios dla Rosji. Tenisistka zdecydowała się na zmianę barw narodowych

Czarajewa poszła śladem koleżanek z kortu

Rosyjskie władze na Kremlu i tamtejsza federacja tenisa mają kolejny powód do zmartwienia. Trwa exodus rosyjskich tenisistek. To już prawdziwa plaga. Wcześniej na zmianę barw narodowych zdecydowały się m.in. Darja Kasatkina (Australia), Anastasija Potapowa (Austria), Maria Timofiejewa, Kamilla Rachimowa i Polina Kudermietowa (Uzbekistan) oraz Oksana Sielechmietjewa (Hiszpania).

Teraz ich śladem poszła Czarajewa. Armeński tenis wita nowy talent. Kolejne mocne nazwisko będzie reprezentować Armenię w żeńskim tenisie. Szeroko zakrojone wysiłki i długoterminowe negocjacje, a także wsparcie Keron Development Foundation i Ormiańskiej Federacji Tenisowej sprawiło, że Alina oficjalnie uzyskała obywatelstwo Republiki Armenii. Od teraz będzie rywalizować pod armeńską flagą. Przybycie notowanej na 118. miejscu Czarajewej wzmacnia pozycję Armenii w świecie kobiecego tenisa - czytamy w komunikacie.