Lewandowski: Reprezentacji Polski? Na razie ważniejsze jest ułożenie sobie życia w USA

Decyzja o przeprowadzce do USA nie była łatwa

Lewandowski pod koniec czerwca związał się kontraktem z Chicago Fire. We wtorek Polak wylądował za oceanem i oficjalnie został zaprezentowany jako piłkarza "Strażaków". Były gracz Barcelony tego samego dnia odbył też pierwszy trening z nowymi kolegami i wziął udział w oficjalnej konferencji prasowej.

Po latach gry i licznych sukcesów w Europie Lewandowski przeniósł się za ocean. Polak przyznał, że decyzja o opuszczeniu Starego Kontynentu była dla jego rodziny trudna, ale nie wyobrażał sobie pozostania na nim w barwach innego klubu, po tych czterech latach spędzonych w Barcelonie.

Lewandowski nie myśli teraz o reprezentacji

Lewandowski na konferencji został zapytany o dalsze występy w reprezentacji Polski. Po braku awansu biało-czerwonych do trwającego mundialu w Ameryce Północnej pojawiły się znaki zapytania dotyczące jego gry w drużynie narodowej.

Ważniejsze jest to, żeby trochę tutaj pożyć, pograć, zorientować się, jak wygląda życie na innym kontynencie. Później wrócę do tej sprawy. Będę w stanie odpowiedzieć na parę pytań, które mam w głowie, i stwierdzić, co jest najlepsze dla mnie i dla reprezentacji - powiedział Lewandowski na pierwszej konferencji prasowej jako piłkarz Chicago Fire.

Najbliższe zgrupowanie drużyny narodowej planowane jest na końcówkę września. Wówczas Polska zagra dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, raz ze Szwecją i raz z Rumunią w Lidze Narodów.