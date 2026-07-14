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Lewandowski: Reprezentacji Polski? Na razie ważniejsze jest ułożenie sobie życia w USA

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 22:13
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Lewandowski: Reprezentacji Polski? Na razie ważniejsze jest ułożenie sobie życia w USA
Lewandowski: Reprezentacji Polski? Na razie ważniejsze jest ułożenie sobie życia w USA/Shutterstock
Robert Lewandowski na razie nie myśli o reprezentacji Polski. Kapitan naszej kadry nie podjął decyzji, czy nadal będzie grał w biało-czerwonych barwach. Teraz ma inne sprawy na głowie. "Na razie ważniejsze jest to żeby zorientować się, jak wygląda życie na innym kontynencie" - powiedział 37-letni napastnik na konferencji prasowej w Chicago.

Decyzja o przeprowadzce do USA nie była łatwa

Lewandowski pod koniec czerwca związał się kontraktem z Chicago Fire. We wtorek Polak wylądował za oceanem i oficjalnie został zaprezentowany jako piłkarza "Strażaków". Były gracz Barcelony tego samego dnia odbył też pierwszy trening z nowymi kolegami i wziął udział w oficjalnej konferencji prasowej.

Lewandowski po pierwszym treningu w Chicago Fire. Koledzy powitali go oklaskami
Lewandowski po pierwszym treningu w Chicago Fire. Koledzy powitali go oklaskami

Po latach gry i licznych sukcesów w Europie Lewandowski przeniósł się za ocean. Polak przyznał, że decyzja o opuszczeniu Starego Kontynentu była dla jego rodziny trudna, ale nie wyobrażał sobie pozostania na nim w barwach innego klubu, po tych czterech latach spędzonych w Barcelonie.

Lewandowski nie myśli teraz o reprezentacji

Lewandowski na konferencji został zapytany o dalsze występy w reprezentacji Polski. Po braku awansu biało-czerwonych do trwającego mundialu w Ameryce Północnej pojawiły się znaki zapytania dotyczące jego gry w drużynie narodowej.

Ważniejsze jest to, żeby trochę tutaj pożyć, pograć, zorientować się, jak wygląda życie na innym kontynencie. Później wrócę do tej sprawy. Będę w stanie odpowiedzieć na parę pytań, które mam w głowie, i stwierdzić, co jest najlepsze dla mnie i dla reprezentacji - powiedział Lewandowski na pierwszej konferencji prasowej jako piłkarz Chicago Fire.

Najbliższe zgrupowanie drużyny narodowej planowane jest na końcówkę września. Wówczas Polska zagra dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, raz ze Szwecją i raz z Rumunią w Lidze Narodów.

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Źródło PAP
Tematy: USARobert Lewandowskireprezentacja Polski
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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