Robert Lewandowski uciekł z lotniska w Chicago. Doszło do sporego zamieszania

Lewandowski wszystkich wykiwał

Samolot z Lewandowskim na pokładzie w Chicago wylądował w nocy czasu polskiego. Czekający na niego kibice i przedstawiciele mediów musieli się jednak obejść smakiem. Polak "uciekł" z lotniska. Niezauważony wymknął się z obiektu.

Po przylocie do USA polski napastnik umiejętnie wymanewrował wszystkich czekających na niego na lotnisku O'Hare i opuścił je kompletnie niezauważony. Nawet ekipa medialna nowego klubu Polaka opuściła halę przylotów z pustymi rękoma. Zamiast przyjęcia wyszła stypa - czytamy w "Przeglądzie Sportowym Onet".

Welcome to Chicago, Robert 🇵🇱 pic.twitter.com/k5aqnnPkae — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 14, 2026

Pierwszy trening Lewandowskiego w Chicago Fire

Lewandowski z lotniska udał się do hotelu Waldorf Astoria. O 17.30 czasu polskiego 37-latek odbędzie pierwszy trening z nową drużyną, z czego pierwsze 15 minut będzie otwarte dla mediów. Następnie trzy godziny później wystąpi na konferencji prasowej wspólnie z trenerem i dyrektorem sportowym Greggiem Berhalterem, byłym selekcjonerem kadry USA.

🇵🇱⚽Robert Lewandowski już w chicagowskim hotelu Waldorf Astoria - jutro pierwszy trening i prezentacja (🎥 @ChicagoFire ) pic.twitter.com/7QiRwzoJCc — przemek garczarczyk (@garnekmedia) July 14, 2026

Lewandowski pierwszą okazję do debiutu w barwach Chicago Fire będzie miał już w czwartek. W ligowym pojedynku rywalem jego nowego zespołu będzie Vancouver Whitecaps FC, wicemistrzem MLS.