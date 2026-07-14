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Robert Lewandowski uciekł z lotniska w Chicago. Doszło do sporego zamieszania

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:20
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Robert Lewandowski uciekł z lotniska w Chicago. Doszło do sporego zamieszania
Robert Lewandowski uciekł z lotniska w Chicago. Doszło do sporego zamieszania/East News
Robert Lewandowski jest już w USA. Kapitan reprezentacji Polski wylądował w Chicago. Dziś ma zostać oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Fire. Na 37-letniego napastnika na lotnisku czekali kibice i media. Były gracz jednak wszystkich "wykiwał" i wymknął się niezauważony.

Lewandowski wszystkich wykiwał

Samolot z Lewandowskim na pokładzie w Chicago wylądował w nocy czasu polskiego. Czekający na niego kibice i przedstawiciele mediów musieli się jednak obejść smakiem. Polak "uciekł" z lotniska. Niezauważony wymknął się z obiektu.

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Po przylocie do USA polski napastnik umiejętnie wymanewrował wszystkich czekających na niego na lotnisku O'Hare i opuścił je kompletnie niezauważony. Nawet ekipa medialna nowego klubu Polaka opuściła halę przylotów z pustymi rękoma. Zamiast przyjęcia wyszła stypa - czytamy w "Przeglądzie Sportowym Onet".

Pierwszy trening Lewandowskiego w Chicago Fire

Lewandowski z lotniska udał się do hotelu Waldorf Astoria. O 17.30 czasu polskiego 37-latek odbędzie pierwszy trening z nową drużyną, z czego pierwsze 15 minut będzie otwarte dla mediów. Następnie trzy godziny później wystąpi na konferencji prasowej wspólnie z trenerem i dyrektorem sportowym Greggiem Berhalterem, byłym selekcjonerem kadry USA.

Lewandowski pierwszą okazję do debiutu w barwach Chicago Fire będzie miał już w czwartek. W ligowym pojedynku rywalem jego nowego zespołu będzie Vancouver Whitecaps FC, wicemistrzem MLS.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Robert LewandowskilotniskoChicago Fire
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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