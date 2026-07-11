To on zajmie miejsce Lewandowskiego. Barcelona zapłaci za niego prawie 30 mln euro

Adeyemi debiutował w kadrze za kadencji Flicka
Drogi Lewandowskiego i Barcelony rozeszły się po zakończeniu sezonu. Polak niedawno związał się z Chicago Fire. Natomiast Barcelona znalazła jego następcę. Nowym napastnikem grającym na pozycji numer dziewięć w drużynie ze stolicy Katalonii będzie Adeyemi.
24-letni Niemiec w poprzednim sezonie w barwach BVB zaliczył 39 spotkań, w których strzelił 10 goli i zanotował sześć asyst. Piłkarz dobrze zna się z trenerem Barcelony. To za kadencji Hansiego Flicka debiutował w narodowej drużynie naszych zachodnich sąsiadów.
Adeyemi w Barcelonie będzie zarabiał 6 mln euro rocznie
O transferze do Barcelony poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Fabrizio Romano. Według jego informacji Adeyemi ma w przyszłym tygodniu przejdzie badania medyczne i podpisze kontrakt z mistrzami Hiszpani. Na mocy pięcioletniej umowy 24-latek ma zarabiać 6 mln euro rocznie.
Barcelona na konto Borussii przeleje 22 mln euro. Dodatkowo klub z Dortmundu może liczyć na kolejne 7 mln euro zapisanych w bonusach. W umowie pomiędzy znalazła się też klauzula gwarantująca BVB 20% od następnego transferu piłkarza.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.