To on zajmie miejsce Lewandowskiego. Barcelona zapłaci za niego prawie 30 mln euro

Adeyemi debiutował w kadrze za kadencji Flicka

Drogi Lewandowskiego i Barcelony rozeszły się po zakończeniu sezonu. Polak niedawno związał się z Chicago Fire. Natomiast Barcelona znalazła jego następcę. Nowym napastnikem grającym na pozycji numer dziewięć w drużynie ze stolicy Katalonii będzie Adeyemi.

24-letni Niemiec w poprzednim sezonie w barwach BVB zaliczył 39 spotkań, w których strzelił 10 goli i zanotował sześć asyst. Piłkarz dobrze zna się z trenerem Barcelony. To za kadencji Hansiego Flicka debiutował w narodowej drużynie naszych zachodnich sąsiadów.

Adeyemi w Barcelonie będzie zarabiał 6 mln euro rocznie

O transferze do Barcelony poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Fabrizio Romano. Według jego informacji Adeyemi ma w przyszłym tygodniu przejdzie badania medyczne i podpisze kontrakt z mistrzami Hiszpani. Na mocy pięcioletniej umowy 24-latek ma zarabiać 6 mln euro rocznie.

Barcelona na konto Borussii przeleje 22 mln euro. Dodatkowo klub z Dortmundu może liczyć na kolejne 7 mln euro zapisanych w bonusach. W umowie pomiędzy znalazła się też klauzula gwarantująca BVB 20% od następnego transferu piłkarza.