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Sofia Ennaoui kończy sportową karierę. „Trzeba postawić ostatnią kropkę”

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 13:18
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Sofia Ennaoui kończy sportową karierę
Sofia Ennaoui kończy sportową karierę/East News
Sofia Ennaoui, jedna z najlepszych polskich biegaczek średniodystansowych ostatnich lat, ogłosiła zakończenie kariery. Niespełna 31-letnia lekkoatletka ma w dorobku między innymi srebrny i brązowy medal mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów. Jej sportową drogę wielokrotnie komplikowały problemy zdrowotne.

Emocjonalne pożegnanie ze sportem

Ennaoui poinformowała o swojej decyzji w sobotę za pośrednictwem profilu na Facebooku. W opublikowanym wpisie wróciła wspomnieniami do początków kariery i pierwszych treningów, które zapoczątkowały ważny rozdział w jej życiu.

„Są takie historie, które wydaje się, że będą trwały zawsze. Aż pewnego dnia przychodzi moment, w którym trzeba postawić ostatnią kropkę. Dzisiaj kończę swoją sportową karierę” – napisała lekkoatletka.

Jak przyznała, rozpoczynając przygodę z bieganiem, nie wiedziała jeszcze, jak bardzo sport wpłynie na jej życie. Podkreśliła, że lekkoatletyka przyniosła jej zarówno wiele radosnych chwil, jak i trudnych momentów, w których musiała zaczynać od nowa.

„Sport dał mi więcej niż medale”

Urodzona w Maroku reprezentantka Polski zaznaczyła, że jej kariera nie była jedynie pogonią za wynikami, rekordami i miejscami na podium. Najważniejsze okazały się zdobyte doświadczenia oraz cechy, które ukształtowały ją jako zawodniczkę i człowieka.

„Sport dał mi znacznie więcej niż medale, wyniki, rekordy i miejsca na podium. Dał mi doświadczenia, których nie da się zmierzyć stoperem” – podkreśliła Ennaoui.

Biegaczka dodała, że lata treningów nauczyły ją między innymi cierpliwości, pokory, odwagi i konsekwencji. Sport pokazał jej również, jak podnosić się po niepowodzeniach oraz jak ważna jest umiejętność zatrzymania się i docenienia chwili.

Medale mistrzostw Europy

Największe sukcesy Sofia Ennaoui odnosiła w biegu na 1500 metrów. W 2018 roku wywalczyła srebrny medal mistrzostw Europy, a cztery lata później sięgnęła po brąz.

Z powodzeniem rywalizowała także w hali. W 2019 roku została halową wicemistrzynią Europy na dystansie 1500 metrów. W tej samej konkurencji zdobyła również dwa brązowe medale halowych mistrzostw Europy – w 2017 i 2023 roku.

Sukcesy na krajowych bieżniach

Ennaoui ma w dorobku także tytuły halowej mistrzyni Polski. Triumfowała w biegu na 1500 metrów w 2015 i 2018 roku, natomiast w 2017 roku zdobyła złoty medal krajowego czempionatu na dystansie 3000 metrów.

Jej karierę wielokrotnie przerywały problemy zdrowotne, które utrudniały regularne treningi i start

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Źródło PAP
Tematy: biegiSofia Ennaouilekkatletyka
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