Messi gotowy na ćwierćfinał. Scaloni: Pozostanie najlepszym piłkarzem tak długo, jak będzie tego chciał

Argentyna nie miała łatwej drogi do ćwierćfinału

Argentyńczycy awansowali do najlepszej ósemki mundialu, choć oba spotkania fazy pucharowej kosztowały ich wiele wysiłku. W 1/16 finału obrońcy tytułu dopiero po dogrywce pokonali debiutującą w turnieju Republikę Zielonego Przylądka 3:2.

W kolejnej rundzie zespół Lionela Scaloniego wygrał z Egiptem takim samym wynikiem, tym razem po 90 minutach. Argentyńczycy musieli jednak odrabiać dwubramkową stratę.

Scaloni przestrzega przed Szwajcarią

Przed ćwierćfinałowym spotkaniem selekcjoner reprezentacji Argentyny zaznaczył, że na tym etapie turnieju nie ma już łatwych przeciwników.

– Dla mnie Szwajcaria to świetny zespół, który zawsze walczy, ma doświadczonych piłkarzy i będzie naprawdę trudnym przeciwnikiem. Poza tym, gdy po drugiej stronie są mistrzowie świata, każdy chce rozegrać mecz życia – ocenił Scaloni.

Szkoleniowiec zapewnił, że jego zawodnicy podejdą do sobotniego starcia z pełną koncentracją i szacunkiem dla rywala.

Messi gotowy do kolejnego spotkania

Największą nadzieją Argentyny pozostaje Lionel Messi. 39-letni kapitan zdobył już osiem bramek i jest najskuteczniejszym zawodnikiem trwających mistrzostw świata ex aequo z Francuzem Kylianem Mbappé.

Scaloni przekazał, że Messi jest zdrowy i przygotowany do występu w swoim szóstym meczu podczas turnieju w Ameryce Północnej.

– Jest zdrowy. Ma trenera kondycyjnego. Wszystko jest tak, jak zawsze. On jest zawsze gotowy, a zespół mocno go wspiera – powiedział selekcjoner „Albicelestes”.

„Kiedy wyczuwa zagrożenie, staje się maszyną”

Zdaniem Scaloniego wiek nie przeszkadza Messiemu w dalszym prezentowaniu najwyższego poziomu. Trener przyznał, że w przyszłości forma gwiazdora może się obniżyć, ale na razie nic nie wskazuje na to, aby miało to nastąpić.

– Moim zdaniem pozostanie najlepszym piłkarzem tak długo, jak będzie tego chciał. W wieku 50 lat może już nie, ale na razie tak będzie. Zawsze biega tyle samo. Kiedy wyczuwa, że może stworzyć zagrożenie, staje się maszyną. W ogóle mnie to nie dziwi – analizował Scaloni.

Stawką awans do półfinału

Ćwierćfinał Argentyna – Szwajcaria zostanie rozegrany w Kansas City. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 3.00 w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego.

Zwycięzca tego pojedynku w półfinale zmierzy się z lepszym zespołem z pary Norwegia – Anglia.