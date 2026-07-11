Erling Haaland popularniejszy od Manchesteru City. Norweg podbija mundial i media społecznościowe

Miliony nowych obserwatorów w dwa tygodnie

Jeszcze przed dwoma tygodniami profil Haalanda na Instagramie obserwowały 44 miliony użytkowników. W piątek po południu liczba ta wynosiła już 60,4 miliona.

Dla porównania oficjalne konto Manchesteru City, którego zawodnikiem jest Norweg, ma 56,4 miliona obserwatorów. Oznacza to, że Haaland wyprzedził pod względem popularności w mediach społecznościowych swój klub.

Haaland aktywny także poza boiskiem

Napastnik regularnie korzysta z serwisów społecznościowych i niemal codziennie publikuje nowe materiały. Dzieli się z kibicami zarówno zdjęciami związanymi z mundialem, jak i bardziej humorystycznymi treściami.

W jednym z ostatnich wpisów pokazał swoje maskotki, pluszową wiewiórkę oraz szopa pracza trzymającego puszkę amerykańskiego piwa. Haaland został ambasadorem tej marki jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata.

Dwa gole i dramat brazylijskiego kibica

Popularność Norwega dodatkowo wzrosła po spotkaniu 1/8 finału z Brazylią. Reprezentacja Norwegii wygrała 2:1, a Haaland zdobył obie bramki.

Po meczu w mediach społecznościowych pojawił się film przedstawiający zrozpaczonego brazylijskiego kibica, który po porażce swojej drużyny zniszczył telewizor. Nagranie zauważył również norweski napastnik.

„Kupię ci nowy”

Film został wyemitowany przez norweską telewizję TV2. Stacja pokazała także reakcję Haalanda, który zwrócił się bezpośrednio do brazylijskiego kibica. „Jak chcesz, to kupię ci nowy” napisał piłkarz.

Gest Norwega szybko zdobył popularność w internecie, umacniając jego wizerunek nie tylko jako jednej z największych gwiazd turnieju, lecz także zawodnika pozostającego w stałym kontakcie z kibicami.