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Zapadła decyzja w sprawie Szymona Marciniaka. Jest szansa na finał mundialu

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
38 minut temu
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Zapadła decyzja w sprawie Szymona Marciniaka. Jest szansa na finał mundialu
Zapadła decyzja w sprawie Szymona Marciniaka. Jest szansa na finał mundialu/East News
Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego z ćwierćfinałowych meczów mistrzostw świata. Polski sędzia pozostaje jednak za oceanem. To oznacza, że być może arbiter z Płocka zostanie wyznaczony jako rozjemca któregoś z półfinałów, meczu o trzecie miejsce lub finału mistrzostw świata 2026.

Marciniak musi czekać

Na razie wiadomo, że polski arbiter nie został wyznaczony do prowadzenia żadnego z ćwierćfinałów. W czwartek ogłoszono obsadę dwóch ostatnich meczów tego etapu rozgrywek.

Zaplanowany na sobotę godz. 23 czasu polskiego mecz w Miami Norwegii z Anglią poprowadzi Francuz Clement Turpin, natomiast spotkanie Argentyny ze Szwajcarią (godz. 3 w nocy z soboty na niedzielę) w Kansas City - Portugalczyk Joao Pinheiro.

Marciniak prowadził dwa mecze

Ćwierćfinał Francja - Maroko sędziował Argentyńczyk Facundo Tello, a rozjemcą piątkowej potyczki Hiszpanii z Belgią będzie Anglik Michael Oliver.

Do tej pory 45-letni Marciniak, któremu na liniach pomagają Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, prowadził dwa mecze fazy grupowej - Argentyny z Algierią (3:0) oraz Iranu z Egiptem (1:1).

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Źródło PAP
Tematy: mundial 2026sędzia marciniakSzymon Marciniak
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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