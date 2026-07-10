Rekordowy transfer Górnika Zabrze. Lukas Ambros w Anderlechcie Bruksela

Ambros w czwartek opuścił zgrupowanie Górnika

Ambros z Anderlechtem związał się czteroletnią umowę, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. W zabrzańskich barwach wystąpił w ciągu dwóch lat w 58 meczach, zdobył trzy gole. Wybrałem Anderlecht, bo to wspaniały, największy klub w Belgii, znany w całej Europie, więc bycie jego częścią to ogromny zaszczyt. (…) Uważam się za kreatywnego zawodnika w zespole, kogoś, kto potrafi stwarzać okazje dla siebie i innych. Po prostu chcę wygrywać (…), w dłuższej perspektywie oczywiście chcę tu walczyć o trofea i zdobywać tytuły - powiedział Ambros, cytowany przez klubowe media Anderlechtu.

22-letni Ambros w czwartek opuścił zgrupowanie Górnika w austriackim Bad Haering i poleciał na testy medyczne do czwartej drużyny minionego sezonu belgijskiej ekstraklasy. Czech dołączył do górnośląskiej ekipy pod koniec czerwca 2024. Podpisał wtedy trzyletni kontrakt. Zabrzanie wykupili go z niemieckiego VfL Wolfsburg. Przed przyjściem do Górnika był wypożyczony do trzecioligowych rezerw SC Freiburg.

Górnika zawalczy o Ligę Mistrzów

W ściągnięciu Ambrosa do Górnika pomógł Lukas Podolski. Wtedy 130-krotny reprezentant Niemiec był jeszcze graczem zabrzańskiego klubu, od maja - po zakończeniu kariery - jest jego właścicielem. W grudniu 2025 Ambros przedłużył umowę z 14-krotnym mistrzem Polski do końca czerwca 2029 roku.

Górnik w minionym sezonie wywalczył Puchar Polski i został wicemistrzem kraju. Przed startem rywalizacji w Ekstraklasie zespół trenera Michala Gasparika zagra na wyjazdach z Lechem Poznań o Superpuchar Polski (16. lipca)i tureckim Fenerbahce Stambuł (21) w pierwszym spotkaniu 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów.