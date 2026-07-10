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Rekordowy transfer Górnika Zabrze. Lukas Ambros w Anderlechcie Bruksela

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
48 minut temu
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Lukas Ambros piłkarzem Anderlechtu Bruksela
Lukas Ambros piłkarzem Anderlechtu Bruksela/Shutterstock
Górnik Zabrze sprzedał jednego ze swoich najlepszych piłkarzy. Lukas Ambros trafił do Anderlechtu Bruksela. Mówi się, że polski klub na transferze Czecha mógł zarobić 6 mln euro. To rekordowa kwota w historii wicemistrza Polski.

Ambros w czwartek opuścił zgrupowanie Górnika

Ambros z Anderlechtem związał się czteroletnią umowę, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. W zabrzańskich barwach wystąpił w ciągu dwóch lat w 58 meczach, zdobył trzy gole. Wybrałem Anderlecht, bo to wspaniały, największy klub w Belgii, znany w całej Europie, więc bycie jego częścią to ogromny zaszczyt. (…) Uważam się za kreatywnego zawodnika w zespole, kogoś, kto potrafi stwarzać okazje dla siebie i innych. Po prostu chcę wygrywać (…), w dłuższej perspektywie oczywiście chcę tu walczyć o trofea i zdobywać tytuły - powiedział Ambros, cytowany przez klubowe media Anderlechtu.

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22-letni Ambros w czwartek opuścił zgrupowanie Górnika w austriackim Bad Haering i poleciał na testy medyczne do czwartej drużyny minionego sezonu belgijskiej ekstraklasy. Czech dołączył do górnośląskiej ekipy pod koniec czerwca 2024. Podpisał wtedy trzyletni kontrakt. Zabrzanie wykupili go z niemieckiego VfL Wolfsburg. Przed przyjściem do Górnika był wypożyczony do trzecioligowych rezerw SC Freiburg.

Górnika zawalczy o Ligę Mistrzów

W ściągnięciu Ambrosa do Górnika pomógł Lukas Podolski. Wtedy 130-krotny reprezentant Niemiec był jeszcze graczem zabrzańskiego klubu, od maja - po zakończeniu kariery - jest jego właścicielem. W grudniu 2025 Ambros przedłużył umowę z 14-krotnym mistrzem Polski do końca czerwca 2029 roku.

Górnik w minionym sezonie wywalczył Puchar Polski i został wicemistrzem kraju. Przed startem rywalizacji w Ekstraklasie zespół trenera Michala Gasparika zagra na wyjazdach z Lechem Poznań o Superpuchar Polski (16. lipca)i tureckim Fenerbahce Stambuł (21) w pierwszym spotkaniu 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów.

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Źródło PAP
Tematy: Górnik Zabrzeanderlecht brukselaLukas Ambros
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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