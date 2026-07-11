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Tuchel nie ma wątpliwości: Harry Kane jest w najlepszej formie w karierze

oprac. Kacper Kilanowski
56 minut temu
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Tuchel nie ma wątpliwości: Harry Kane jest w najlepszej formie w karierze
Tuchel nie ma wątpliwości: Harry Kane jest w najlepszej formie w karierze/PAP/EPA
Harry Kane ma być jednym z największych atutów reprezentacji Anglii w ćwierćfinale mistrzostw świata przeciwko Norwegii. Selekcjoner Thomas Tuchel podkreśla, że znakomita forma i odporność mentalna napastnika są w dużej mierze efektem gry w Bayernie Monachium.

Bayern ukształtował mentalność Kane’a

Reprezentacja Anglii przygotowuje się do sobotniego ćwierćfinału mundialu z Norwegią. Przed spotkaniem Thomas Tuchel wiele uwagi poświęcił Harry’emu Kane’owi, który należy do najskuteczniejszych zawodników turnieju.

Zdaniem niemieckiego szkoleniowca na postawę 32-letniego napastnika ogromny wpływ miała gra w Bayernie Monachium.

– Przebywanie w takim środowisku jak Bayern, gdzie zawsze liczy się wyłącznie wygrywanie, kształtuje mentalność. Tam nie ma wymówek, każdego dnia chodzi tylko o zwycięstwo. To wyciąga z Harry’ego wszystko, co najlepsze – ocenił Tuchel przed meczem na przedmieściach Miami.

Anglik w życiowej formie

Kane zdobył podczas mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku sześć bramek. W klasyfikacji strzelców wyprzedzają go Lionel Messi i Kylian Mbappe, którzy mają po osiem trafień, oraz Erling Haaland z siedmioma golami.

Tuchel nie ma wątpliwości, że kapitan reprezentacji Anglii znajduje się obecnie w najlepszym okresie swojej kariery.

– On decyduje o wynikach naszych meczów. Powoli zaczyna brakować mi słów. Jest w najlepszej formie w karierze, co bardzo nam pomaga. Jest nastawiony na grę drużynową i stanowi dobry przykład. Zawsze jest gotów brać na siebie odpowiedzialność. Bycie jego trenerem jest zaszczytem – podkreślił selekcjoner.

Dobre wspomnienia ze stadionu w Miami

Kane zna już obiekt, na którym Anglicy powalczą o awans do półfinału. Występował tam wcześniej w barwach Bayernu podczas klubowych mistrzostw świata. Monachijczycy pokonali wówczas Boca Juniors 2:1 oraz Flamengo 4:2.

Napastnik przyznał, że zachował z tych spotkań dobre wspomnienia, ale nie zamierza przywiązywać do nich zbyt dużej wagi.

– Odnieśliśmy dwa zwycięstwa i strzeliłem kilka goli. To miłe wspomnienia, które jednak nie będą miały żadnego znaczenia, jeśli nie stworzymy kolejnych – zaznaczył.

Kane docenia klasę Haalanda

Jednym z najważniejszych pojedynków ćwierćfinału będzie rywalizacja dwóch czołowych napastników świata Kane’a i Haalanda. Anglik nie chce jednak bezpośrednio porównywać się z norweskim snajperem.

– To jest maszyna, bestia. Jego występy przez lata mówią same za siebie – powiedział o Haalandzie.

Stawką awans do półfinału

Spotkanie Anglii z Norwegią w Miami Gardens rozpocznie się w sobotę o godzinie 23.00 czasu polskiego. Zwycięzca zmierzy się w środowym półfinale z lepszym zespołem z pary Argentyna – Szwajcaria.

W drugim półfinale, zaplanowanym dzień wcześniej, Francja zagra z Hiszpanią.

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Źródło PAP
Tematy: Harry Kanemundial 2026Thomas Tuchel
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