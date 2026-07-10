Dziennik Gazeta Prawana logo

Merino bohaterem meczu z Belgią. Hiszpania w półfinale zagra z Francją

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 23:02
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Merino bohaterem meczu z Belgią. Hiszpania w półfinale zagra z Francją
Merino bohaterem meczu z Belgią. Hiszpania w półfinale zagra z Francją/PAP/EPA
Poznaliśmy drugiego półfinalistę tegorocznego mundialu. Hiszpania po golach Fabiana Ruiza i Mikel Merino pokonała Belgię 2:1 i w kolejnej rundzie mistrzostw świata zmierzą się z Francją, która wygrała w czwartek z Marokiem 2:0.

Belgia szybko odpowiedziała na gola Hiszpanii

Kibice na stadionie w Los Angeles na pierwszego gola obejrzeli po trzydziestu minutach gry. Wynik meczu otworzył Fabian Ruiz. Pomocnik Paris Saint-Germain skorzystał na złym odbiciu piłki przez bramkarza po strzale Daniego Olmo. Hiszpan z bliska dobił ją do siatki.

Jeśli ktoś myślał w tamtym momencie, że podopieczni Luisa de la Fuente właśnie rozwiązali worek z golami, to grubo się pomylił. Belgowie szybko wyrównali. W 41. minucie strzałem głową do remisu doprowadził Charles De Ketelaere.

Courtois musiał zejść z boiska

Po przerwie inicjatywę przejęli Hiszpanie. Przyspieszyli grę, ale z ich przewagi przez pierwszy kwadrans drugiej części spotkania nie wynikało nic, co mogłoby zagrozić bramce Thibaut Courtoisa. Reprezentacja Belgii nie pozwalała rywalom na stworzenie sobie dobrych okazji do strzelenia drugiego gola.

Pierwszy przed szansą na zmianę wyniku stanął Mikel Oyarzabal. W 61. minucie napastnik Realu Sociedad dostał dobre podanie od Lamine Yamala, ale jego uderzenie nogami obronił golkiper reprezentacji Belgii.

Niestety w 70. minucie Courtois z powodu kontuzji musiał opuścić plac gry. Jego miejsce między słupkami zajął Senne Lammens.

Rezerwowy bohaterem meczu

Broniący na co dzień w Manchesterze United 24-latek czyste konto zachował tylko przez niecałe osiemnaście minut. Nieco ponad 120 sekund przed upływem regulaminowego czasu gry Hiszpanie strzelili - jak się później okazało - zwycięskiego gola.

Pau Cubarsi zdecydował się na uderzenie z dystansu. Lammens popełnił błąd i odbił piłkę przed siebie. Dopadł do niej Mikel Merino, który chwilę wcześniej wszedł z ławki rezerwowych i umieścił ją w siatce.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: hiszpaniamundial 2026belgia
Powiązane
Zapadła decyzja w sprawie Szymona Marciniaka. Jest szansa na finał mundialu
Zapadła decyzja w sprawie Szymona Marciniaka. Jest szansa na finał mundialu
Tragedia po meczu Francja - Maroko. Nie żyje 17-letnia dziewczyna
Tragedia po meczu Francja - Maroko. Nie żyje 17-letnia dziewczyna
Egipcjanie witani w kraju jak bohaterowie. Tłumy kibiców na lotnisku
Egipcjanie witani w kraju jak bohaterowie. Tłumy kibiców na lotnisku
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMerino bohaterem meczu z Belgią. Hiszpania w półfinale zagra z Francją »
Zobacz
|
Nowicki
Cytat dnia. Jan Nowicki. "Życie ma tylko wtedy sens, gdy..."
Policja kontroluje samochody ciężarowe
Od 10 lipca zmiany dla kierowców. Tysiące pojazdów znikną z dróg
Curious,Toddler,Girl,Climbing,Stone,Steps,Near,Bright,Pink,Flowers
Tylko 105 Polek nosi to imię. Jest popularne dzięki polskiemu poecie
wojna, Ukraina, Kijów
"Ukraina nie potrzebuje pomocy ze strony Polski". Jest reakcja rządowego centrum
Szklanka dziennie świetnie działa na jelita
Szklanka dziennie świetnie działa na jelita. Zjadaj zamiast słodkich deserów, a szybko schudniesz
Świeczka
Nie żyje gwiazda telewizji czasów PRL. Za rolę Pi kochały ją miliony widzów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj