20 krajów postawiło ultimatum UEFA. Grożą bojkotem, jeśli Rosja zostanie przywrócona do rozgrywek

Europejskie federacje grożą bojkotem

W ubiegłym tygodniu Rosjan do międzynarodowej rywalizacji oraz światowego rankingu przywróciła Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB). W związku z tym od razu pojawiły się spekulacje, czy i kiedy na taki ruch zdecydują się władze światowej i europejskiej piłki nożnej.

Szef FIFA znany jest ze swojej sympatii do Władimira Putina. Jednak powrót rodaków i rodaczek dyktatora z Kremla na stadiony świata może okazać się niemożliwy. Na przeszkodzie stoją europejskie federacje piłkarskie, które grożą bojkotem.

Te kraje nie chcą rywalizować z Rosją

Jak informują media 20 krajów należących do UEFA zapowiedziało, że nie przystąpi do meczów, jeśli Rosja zostanie dopuszczona do międzynarodowych rozgrywek. W tym gronie znajdują się: Ukraina, Polska, Anglia, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Szkocja, Szwecja i Walia.

Władze UEFA wobec tak zdecydowanej postawy swoich członków też nie są przychylne powrotowi Rosji do rozgrywek. Wydaje się, że FIFA nie zaryzykuje konfliktu z europejską federacją i nie zdecyduje się na korzystne decyzje dla państwa rządzonego przez Putina.