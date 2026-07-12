W Peru ponad 500 dzieci otrzymało imię Haaland. Rodzice inspirują się gwiazdą Norwegii

W Peru rodzice inspirują się gwiazdami futbolu
Według podanej informacji 468 dzieci otrzymało imię od nazwiska norweskiego napastnika Mancheter City, 91 dwa imiona czyli Erling Haaland, a cztery rodzice zarejestrowali jako Erling Braut Haaland.
Informacje tę - jak opisał szwedzki dziennik "Aftonbladet" - potwierdził rzecznik RPP Ivan Torres na antenie kanału telewizji Panamericana Television – w Peru typowym zjawiskiem jest to że podczas wielkich turniejów piłkarskich rodzice są zainspirowani gwiazdami futbolu.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.