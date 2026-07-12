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W Peru ponad 500 dzieci otrzymało imię Haaland. Rodzice inspirują się gwiazdą Norwegii

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 11:18
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W Peru ponad 500 dzieci otrzymało imię Haaland. Rodzice inspirują się gwiazdą Norwegii
W Peru ponad 500 dzieci otrzymało imię Haaland. Rodzice inspirują się gwiazdą Norwegii/PAP/EPA
Ponad 500 peruwiańskich dzieci otrzymało podczas piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku na imię Haaland - poinformował norweska telewizja publiczna NRK opierając się na informacjach urzędu rejestracji ludności w Peru (RPP).

W Peru rodzice inspirują się gwiazdami futbolu

Według podanej informacji 468 dzieci otrzymało imię od nazwiska norweskiego napastnika Mancheter City, 91 dwa imiona czyli Erling Haaland, a cztery rodzice zarejestrowali jako Erling Braut Haaland.

Informacje tę - jak opisał szwedzki dziennik "Aftonbladet" - potwierdził rzecznik RPP Ivan Torres na antenie kanału telewizji Panamericana Television – w Peru typowym zjawiskiem jest to że podczas wielkich turniejów piłkarskich rodzice są zainspirowani gwiazdami futbolu.

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Źródło PAP
Tematy: dzieciErling HaalandPeru
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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