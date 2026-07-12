W Peru ponad 500 dzieci otrzymało imię Haaland. Rodzice inspirują się gwiazdą Norwegii

W Peru rodzice inspirują się gwiazdami futbolu

Według podanej informacji 468 dzieci otrzymało imię od nazwiska norweskiego napastnika Mancheter City, 91 dwa imiona czyli Erling Haaland, a cztery rodzice zarejestrowali jako Erling Braut Haaland.

Informacje tę - jak opisał szwedzki dziennik "Aftonbladet" - potwierdził rzecznik RPP Ivan Torres na antenie kanału telewizji Panamericana Television – w Peru typowym zjawiskiem jest to że podczas wielkich turniejów piłkarskich rodzice są zainspirowani gwiazdami futbolu.