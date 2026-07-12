Pape Thiaw stracił pracę po mundialu. Senegal będzie miał nowego selekcjonera

Senegal prowadził 2:0, ale przegrał 2:3
Senegalczycy mieli duże nadzieje przed turniejem w Ameryce Północnej, ale przegrali dwa mecze w silnej grupie I - 1:3 z Francją oraz 2:3 z Norwegią. Dzięki zwycięstwu nad Irakiem 5:0 awansowali z trzeciej lokaty do 1/16 finału, lecz tam ulegli Belgom 2:3 po dogrywce (choć do 85. minuty prowadzili 2:0).
45-letni Thiaw prowadził reprezentację Senegalu od jesieni 2024 roku, początkowo jako tymczasowy selekcjoner.
Vieira kandydatem na nowego selekcjonera
Francuski dziennik "L'Equipe" doniósł, że jednym z kandydatów do objęcia tego stanowiska jest Patrick Vieira, urodzony w Dakarze francuski mistrz świata z 1998 roku. Jak podała agencja Reuters, senegalska federacja zwołała na poniedziałek konferencję prasową.
Po porażce z Belgią jeden z czołowych piłkarzy reprezentacji Senegalu Pape Gueye, strzelec dwóch goli w mistrzostwach świata, ogłosił, że nie będzie grać w kadrze narodowej, dopóki pozostanie w niej obecny sztab szkoleniowy.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.