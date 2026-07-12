Nie żyje były piłkarz Legii Warszawa. Zginął tragicznie

Manu z Legią zdobył dwa Puchary Polski
Manu w swojej piłkarskiej karierze reprezentował barwy m.in. Benfiki Lizbona, Estreli Amadora i Marítimo. Na boiskach portugalskiej ekstraklasy rozegrał 130 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 31 asyst.
W Legii grał w latach 2010-2011. Z klubem z Łazienkowskiej dwukrotnie zdobył Puchar Polski - w sezonach 2010/11 oraz 2011. Manu z Polski przeniósł się do Chin. Swoją karierę zakończył po sezonie 2018/19, reprezentując Vilafranquense i Cartaxo.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.