Nie żyje Jayden Adams. 25-letni piłkarz reprezentował RPA na tegorocznym mundialu

Adams zagrał w trzech meczach na mundialu

Adams na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku zagrał w trzech meczach fazy grupowej. W pojedynkach z Meksykiem i Czechami wychodził w podstawowym składzie swojej drużyny. Spotkanie z Koreą Południową rozpoczął na ławce rezerwowych i na murawie pojawił się dopiero końcówce. Natomiast w 1/16 finału przeciwko Kanadzie nie wszedł do gry.

25-latek w narodowej drużynie debiutował 21 stycznia 2024 roku. Łącznie w reprezentacji RPA rozegrał 9 meczów. Na co dzień grał w barwach Mamelodi Sundowns FC.