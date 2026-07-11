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Nie żyje Jayden Adams. 25-letni piłkarz reprezentował RPA na tegorocznym mundialu

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 16:19
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Nie żyje Jayden Adams. 25-letni piłkarz reprezentował RPA na tegorocznym mundialu
Nie żyje Jayden Adams. 25-letni piłkarz reprezentował RPA na tegorocznym mundialu/East News
Tragiczne wieści napłynęły z Republiki Południowej Afryki. Nie żyje Jayden Adams. 25-letni piłkarz reprezentował swój kraj na tegorocznym mundialu. Przyczyna śmierci nie została na razie ujawniona.

Adams zagrał w trzech meczach na mundialu

Adams na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku zagrał w trzech meczach fazy grupowej. W pojedynkach z Meksykiem i Czechami wychodził w podstawowym składzie swojej drużyny. Spotkanie z Koreą Południową rozpoczął na ławce rezerwowych i na murawie pojawił się dopiero końcówce. Natomiast w 1/16 finału przeciwko Kanadzie nie wszedł do gry.

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25-latek w narodowej drużynie debiutował 21 stycznia 2024 roku. Łącznie w reprezentacji RPA rozegrał 9 meczów. Na co dzień grał w barwach Mamelodi Sundowns FC.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćmundial 2026Jayden Adams
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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