Jacek Magiera nie żyje. Asystent selekcjonera reprezentacji Polski zasłabł podczas treningu

Magiera w lipcu został asystentem Urbana

Magiera jako piłkarz grał w barwach Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewa Łódź. Następnie pracował jako szkoleniowiec w kilku klubach Ekstraklasy oraz juniorskich drużynach narodowych. Od lipca 2025 roku był drugim trenerem reprezentacji Polski w sztabie selekcjonera Jana Urbana.

W związku ze śmiercią Magiery wszystkie mecze 28. kolejki Ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy.

Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie - czytamy w serwisie "Łączy nas piłka".

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć właściwe słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać. Pragnę złożyć wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Jednocześnie apeluję do mediów oraz wszystkich komentujących o uszanowanie prywatności pogrążonej w żałobie rodziny - napisał prezes PZPN, Cezary Kulesza.

Magiera w Ekstraklasie debiutował w 1997 roku

Magiera to wychowanek Rakowa Częstochowa, w barwach którego debiutował na poziomie Ekstraklasy. W 1997 roku przeniósł się do Legii Warszawa. Z klubem ze stolicy zdobył dwa mistrzostwa, jeden Puchar i Superpuchar Polski, a także triumfował w rozgrywkach Pucharu Ligi Polskiej. W Ekstraklasie Magiera rozegrał łącznie 233 spotkania, zdobywając w nich 25 bramek. Występował również w juniorskich reprezentacjach Polski, a z kadrą do lat 16 w 1993 roku wywalczył mistrzostwo Europy. Kilka miesięcy później był kapitanem reprezentacji Polski U-17, która na mistrzostwach świata zajęła czwarte miejsce.

Magiera poprowadził Legię do mistrzostwa

Niedługo po zakończeniu kariery piłkarskiej Magiera rozpoczął pracę szkoleniową. W sezonie 2016/2017 doprowadził Legię do mistrzostwa Polski, miał też udział w kolejnym mistrzowskim tytule, wywalczonym rok później. Od lipca 2025 roku był drugim trenerem reprezentacji Polski w sztabie selekcjonera Jana Urbana.

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Magiery - byłego piłkarza i trenera Legii Warszawa, który przez 20 lat z oddaniem i pasją współtworzył historię naszego klubu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen zaangażowania i serca do futbolu. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia - Zarząd, pracownicy, sztab i piłkarze Legii Warszawa.