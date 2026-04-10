Jacek Magiera nie żyje. Asystent selekcjonera reprezentacji Polski zasłabł podczas treningu

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 11:17
Nie żyje Jacek Magiera. Asystent selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego. Niestety, po przewiezieniu do szpitala jego życia nie udało się uratować. Szkoleniowiec miał 49 lat.

Magiera w lipcu został asystentem Urbana

Magiera jako piłkarz grał w barwach Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewa Łódź. Następnie pracował jako szkoleniowiec w kilku klubach Ekstraklasy oraz juniorskich drużynach narodowych. Od lipca 2025 roku był drugim trenerem reprezentacji Polski w sztabie selekcjonera Jana Urbana.

W związku ze śmiercią Magiery wszystkie mecze 28. kolejki Ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy.

Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie - czytamy w serwisie "Łączy nas piłka".

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć właściwe słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać. Pragnę złożyć wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Jednocześnie apeluję do mediów oraz wszystkich komentujących o uszanowanie prywatności pogrążonej w żałobie rodziny - napisał prezes PZPN, Cezary Kulesza.

Magiera w Ekstraklasie debiutował w 1997 roku

Magiera to wychowanek Rakowa Częstochowa, w barwach którego debiutował na poziomie Ekstraklasy. W 1997 roku przeniósł się do Legii Warszawa. Z klubem ze stolicy zdobył dwa mistrzostwa, jeden Puchar i Superpuchar Polski, a także triumfował w rozgrywkach Pucharu Ligi Polskiej. W Ekstraklasie Magiera rozegrał łącznie 233 spotkania, zdobywając w nich 25 bramek. Występował również w juniorskich reprezentacjach Polski, a z kadrą do lat 16 w 1993 roku wywalczył mistrzostwo Europy. Kilka miesięcy później był kapitanem reprezentacji Polski U-17, która na mistrzostwach świata zajęła czwarte miejsce.

Magiera poprowadził Legię do mistrzostwa

Niedługo po zakończeniu kariery piłkarskiej Magiera rozpoczął pracę szkoleniową. W sezonie 2016/2017 doprowadził Legię do mistrzostwa Polski, miał też udział w kolejnym mistrzowskim tytule, wywalczonym rok później. Od lipca 2025 roku był drugim trenerem reprezentacji Polski w sztabie selekcjonera Jana Urbana.

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Magiery - byłego piłkarza i trenera Legii Warszawa, który przez 20 lat z oddaniem i pasją współtworzył historię naszego klubu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen zaangażowania i serca do futbolu. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia - Zarząd, pracownicy, sztab i piłkarze Legii Warszawa.

Powiązane
Mircea Lucescu
Zmarł Mircea Lucescu. Słynny trener miał zawał serca
Thomas Kokosinski zmarł w szpitalu. Miał zostać właścicielem Wisły Kraków
Thomas Kokosinski zmarł w szpitalu. Miał zostać właścicielem Wisły Kraków
Jan Furtok
Zmarł Jan Furtok. Były reprezentant Polski miał 62 lata
Tragedia przed meczem. 22-letni piłkarza zasłabł na rozgrzewce i zmarł w szpitalu
Tragedia przed meczem. 22-letni piłkarz zasłabł na rozgrzewce i zmarł w szpitalu
Arcymistrz szachowy zmarł w wieku 29 lat. Przyczyna zgonu nie jest znana
Arcymistrz szachowy zmarł w wieku 29 lat. Przyczyna zgonu nie jest znana
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Czeska rakieta 1.5 TSI już w Polsce. Jaka cena?
Noah Wyle w czternastym odcinku drugiego sezonu serialu "The Pitt"
Najlepszy serial w historii? Eksperci "czegoś takiego jeszcze nie widzieli"
Tomasz Sapryk i Mateusz Damięcki w serialu "Piekło kobiet"
Nowy polski serial kryminalny hitem. To już finałowy odcinek
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Przewodnicząca Polski 2050 krytykuje decyzję MEN. Mocne słowa o edukacji zdrowotnej i smartfonach w szkołach
Andrzej Duda
Andrzej Duda ostro o decyzji Nawrockiego. "Mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności"
Barbara Nowacka, Nowacka, MEN
MEN chce zadaniowego czasu pracy nauczycieli? "Nawet 14 godzin dziennie"
