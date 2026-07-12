Dziennik Gazeta Prawana logo

Czerwona karta, cztery gole i Argentyna w półfinale mistrzostwa świata

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
27 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Czerwona karta, cztery gole i Argentyna w półfinale mistrzostwa światad
Czerwona karta, cztery gole i Argentyna w półfinale mistrzostwa świata/PAP/EPA
Argentyna pokonała Szwajcarię 3:1 po dogrywce i awansowała do półfinału mistrzostw świata. Helweci po meczu mieli sporo zastrzeżeń do pracy sędziego. Ich zdaniem arbiter w 72. minucie niesłusznie usunął z boiska Breela Embolo. Grający w przewadze obrońcy tytułu wykorzystali przewagę i rozstrzygnęli losy spotkania na swoją korzyść.

Minuta ciszy przed pierwszym gwizdkiem

Argentyńczycy rozpoczęli mecz w identycznym składzie jak w 1/8 finału z Egiptem, gdy zwyciężyli 3:2, choć do 79. minuty przegrywali jeszcze 0:2. Natomiast trener Szwajcarów Murat Yakin zdecydował się na jedną roszadę w porównaniu z wygranym w rzutach karnych meczem z Kolumbią - pomocnik Djibril Sow zastąpił Ardona Jashariego. Wciąż z powodu kontuzji kolana, odniesionej w 1/16 finału z Algierią, musiał pauzować najlepszy strzelec Helwetów w tym turnieju Johan Manzambi (trzy gole).

Spotkanie w Kansas City, podobnie jak wcześniejszy ćwierćfinał tego dnia, poprzedziła minuta ciszy poświęcona zmarłemu niespodziewanie w wieku 25 lat piłkarzowi reprezentacji Republiki Południowej Afryki Jaydenowi Adamsowi, który zagrał w tym turnieju w trzech meczach. Na razie nie podano przyczyny śmierci.

Messi asystował przy golu Mac Allistera

Plan Szwajcarów na sobotnie (miejscowego czasu) spotkanie legł w gruzach już w 10. minucie. Wówczas po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Lionela Messiego, rozgrywającego 32. mecz w mistrzostwach świata, bramkę uderzeniem głową zdobył Alexis Mac Allister.

Od tej pory mecz stał się dość nudny, a tempo wyraźnie spadło. Szwajcarzy nie mieli pomysłu na sforsowanie defensywy rywali, do końca pierwszej połowy nie oddali żadnego celnego strzału i ani razu nie stworzyli realnego zagrożenia. Natomiast obrońcy tytułu nie kwapili się do zdecydowanych ataków.

Embolo ukarany za symulowanie

W drugiej połowie drużyna z Europy wreszcie zaczęła pokazywać ciekawszy futbol. Bramkarz Emiliano Martinez miał coraz więcej pracy, m.in. musiał interweniować po mocnym strzale z dystansu doświadczonego Granita Xhaki. Argentyńczycy zdawali się nie reagować na coraz lepszą grę Szwajcarów i zostali za to "ukarani "w 67. minucie. Po składnej akcji zespołu - z szybką wymianą podań - wyrównującego gola strzelił Dan Ndoye.

Od tego momentu wydawało się, że Helweci nabiorą jeszcze większej pewności siebie, ale ich entuzjazm zgasł już chwilę później. Po analizie VAR sędzia pokazał drugą żółtą kartkę (tym razem za symulowanie) Breelowi Embolo, co oznaczało, że Szwajcarzy musieli grać w dziesiątkę. To był bardzo istotny moment spotkania.

Martinez "dobił" Szwajcarów

Przewagę uzyskała oczywiście Argentyna, choć długo nic z niej nie wynikało. W regulaminowym czasie gry wynik się nie zmienił, podobnie jak w pierwszej części dogrywki, Decydująca o losach meczach okazała się 112. minuta. Wówczas efektownym, a co najważniejsze celnym strzałem z ponad 20 metrów popisał się Julian Alvarez. Osłabieni Szwajcarzy ruszyli do rozpaczliwych ataków, narażając się na kontrataki. Po jednym z nich, w 120+1. minucie, wynik ustalił Lautaro Martinez.

We wszystkich dotychczasowych rundach fazy pucharowej MŚ obrońcy tytułu mieli spore problemy - w 1/16 finału z Republiką Zielonego Przylądka (3:2 po dogrywce), następnie we wspomnianym meczu z Egiptem i teraz ze Szwajcarią, ale za każdym razem potrafili wyjść z opresji. Półfinałowe spotkanie z Anglią, w którym poprzeczka na pewno pójdzie w górę, odbędzie się w środę w Atlancie.

  • Argentyna - Szwajcaria 3:1 po dogr. (1:1, 1:0)
  • Bramki: dla Argentyny - Alexis Mac Allister (10-głową), Julian Alvarez (112), Lautaro Martinez (120+1); dla Szwajcarii - Dan Ndoye (67)
  • Czerwona kartka: Szwajcaria - Breel Embolo (72, druga żółta)
  • Żółte kartki: Argentyna - Jose Manuel Lopez, Lautaro Martinez, Thiago Almada; Szwajcaria - Breel Embolo
  • Sędzia: Joao Pinheiro (Portugalia)
  • Widzów 69 045
  • Argentyna: Emiliano Martinez - Nahuel Molina (85. Gonzalo Montiel), Cristian Romero (106. Nicolas Otamendi), Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico (78. Nico Gonzalez) - Rodrigo De Paul (85. Lautaro Martinez), Leandro Paredes (110. Jose Manuel Lopez), Enzo Fernandez (91. Thiago Almada), Alexis Mac Allister - Lionel Messi, Julian Alvarez
  • Szwajcaria: Gregor Kobel - Denis Zakaria (96. Ardon Jashari), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (90+5. Eray Coemert) - Fabian Rieder (86. Miro Muheim), Remo Freuler (115. Ruben Vargas), Granit Xhaka, Djibril Sow (86. Silvan Widmer), Dan Ndoye (86. Zeki Amdouni) - Breel Embolo
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: SzwajcariaArgentynamundial 2026
Powiązane
FIFA sprzedaje murawę z finału mistrzostw świata. Zobacz, ile trzeba zapłacić za kawałek trawy
FIFA sprzedaje murawę z finału mistrzostw świata. Zobacz, ile trzeba zapłacić za kawałek trawy
Nie żyje Jayden Adams. 25-letni piłkarz reprezentował RPA na tegorocznym mundialu
Nie żyje Jayden Adams. 25-letni piłkarz reprezentował RPA na tegorocznym mundialu
Messi gotowy na ćwierćfinał. Scaloni: Pozostanie najlepszym piłkarzem tak długo, jak będzie tego chciał
Messi gotowy na ćwierćfinał. Scaloni: Pozostanie najlepszym piłkarzem tak długo, jak będzie tego chciał
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBellingham przyćmił Haalanda. Wprowadził Anglię do półfinału mistrzostw świata »
Zobacz
|
93 proc. Polaków nie robi 20/20. Większość odpada już na 9 pytaniu. GEOGRAFIA. Polska i Europa
93 proc. Polaków nie robi 20/20. Większość odpada już na 9 pytaniu. GEOGRAFIA. Polska i Europa
Przepis na walkę z grzybicą i zmęczeniem nóg
Sposób na walkę z grzybicą stóp i zmęczeniem nóg. Wsyp tę przyprawę do miski z wodą
Jackowski
Nowa przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Koniec wojny i dwie Ukrainy?
Rebecca Ferguson w serialu "Silos"
Rewelacyjny serial SF wrócił. 100 proc. pozytywnych recenzji
"The Vampire Lestat"
Świat oszalał na punkcie tego serialu. Przedostatni odcinek już w nocy
Zakupy: czy niedziela 12.07.2026 jest handlowa i otwarte są wszystkie bez wyjątku sklepy
Niedziela handlowa 12.07.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 12 lipca czy tylko Żabka?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj