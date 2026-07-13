Burza po słowach byłego premiera Hiszpanii. "W reprezentacji Francji nie grają Francuzi"

Francuzi odpowiedzieli byłemu premierowi Hiszpanii

Rajoy w swoim felietonie na łamach jednej z gazet napisał, że w reprezentacji Francji na mundialu nie grają Francuzi. Te słowa wywołały nad Sekwaną falę oburzenia. Tamtejsze media nie zostawiły suchej nitki na byłym szefie hiszpańskiego rządu. Dziennik "L'Equipe" jego słowa nazwał "rasistowską wpadkę". W takim samym tonie o sprawie napisał "Le Parisien".

Zareagował również ambasada Francji w Madrycie. Wszyscy piłkarze reprezentacji Francji są Francuzami. Spośród 26 zawodników 23 urodziło się we Francji .Trzej pozostali, choć przyszli na świat poza jej granicami, również są Francuzami - podkreśliła placówka dyplomatyczna we wpisie w mediach społecznościowych.

Hiszpanie wiedzą jak wygrywać z Francuzami

Półfinał Francja - Hiszpania zaplanowano na wtorek na godzinę 21.00 czasu polskiego w Arlington koło Dallas. Selekcjoner Hiszpanii, Luis de la Fuente przypomniał, że jego podopieczni jako jedyni potrafili pokonać "Trójkolorowych" w ostatnich dwóch turniejach: w mistrzostwach Europy 2024 oraz rok później w Lidze Narodów.

My i Francja to jedne z najlepszych drużyn tego mundialu. Zagramy bez żadnego strachu. Od kiedy tylko zaczął się ten turniej, cały świat czekał na ten mecz. Jeśli ktoś może czuć się pewnie w meczu z Francją, to właśnie my - odgraża się gwiazdor reprezentacji Hiszpanii Lamine Yamal.