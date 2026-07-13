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Robert Lewandowski trenował w ośrodku Legii Warszawa. We wtorek prezentacja

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
14 minut temu
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Robert Lewandowski trenował w ośrodku Legii Warszawa. We wtorek prezentacja
Robert Lewandowski trenował w ośrodku Legii Warszawa. We wtorek prezentacja/Shutterstock
Robert Lewandowski po raz pierwszy zaprezentuje się we wtorek jako zawodnik Chicago Fire - na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu Greggiem Berhalterem. Przed wylotem do USA kapitan reprezentacji Polski szlifował formę w ośrodku treningowym Legii Warszawa.

Lewandowski trenował w ośrodku Legii

Lewandowski w Chicago chce się stawić w jak najlepszej dyspozycji. Dlatego przed wylotem za ocean były napastnik Barcelony szlifował formę w ośrodku treningowym Legii.

W ostatnich dniach w Legia Training Center gościliśmy Roberta Lewandowskiego, który przygotowuje się do nowego rozdziału w barwach Chicago Fire. Robert, życzymy powodzenia na kolejnym etapie kariery - napisała Legia Warszawa, dołączając zdjęcia.

O 17.30 pierwszy trening Lewandowskiego w Chicago Fire

Wtorek będzie pierwszym dniem Lewandowskiego w klubie od czasu podpisania przez niego kontraktu z drużyną z Wietrznego Miasta. Powitanie polskiej gwiazdy - odbywające się w środku sezonu Major League Soccer - odbędzie się bez wielkich ceremonii i prezentacji z udziałem tysięcy fanów na stadionie, jak w przypadku np. witania Leo Messiego w Interze Miami.

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O 17.30 czasu polskiego Lewandowski odbędzie pierwszy trening z drużyną, z czego pierwsze 15 minut będzie otwarte dla mediów. Następnie trzy godziny później wystąpi na konferencji prasowej wspólnie z trenerem i dyrektorem sportowym Berhalterem, byłym selekcjonerem kadry USA.

Lewandowski woli pizzę nowojorską

Jeszcze dzień przed wylotem do Chicago polski napastnik odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Konto ambasady zamieściło na Instagramie krótki wywiad z zawodnikiem, w którym Lewandowski przekazał nowym fanom z Chicago, że "będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników" oraz że "lubi świętować tytuły". Na pytanie, czy woli pizzę deep dish (co jest specjalnością Chicago), czy na cienkim cieście (nowojorską), wybrał tę drugą opcję.

Do wtorkowej prezentacji dojdzie w oddanym w ub.r. nowoczesnym centrum treningowym klubu. Nowy trener Polaka Berhalter mówił w wywiadach, że Lewandowski był zachwycony obiektem, uznając go za lepszą bazę treningową, niż tę, z którą miał do czynienia w swoich poprzednich klubach - Barcelonie, Bayernie czy Dortmundzie.

Lewandowski może zadebiutować już w czwartek

Już dwa dni po prezentacji Chicago Fire rozegra swój pierwszy mecz po transferze Lewandowskiego, z Vancouver Whitecaps (gdzie gra były kolega Polaka z Bayernu Thomas Mueller) na stadionie Soldier Field w Chicago. Choć według mediów klub ma nadzieję na debiut Polaka w tym meczu, jego udział nie został jeszcze potwierdzony. Według portalu poświęconego drużynie, Men in Red, Lewandowski ma być dostępny dla trenera.

Mimo że tuż po ogłoszeniu transferu ceny biletów na mecz z Whitecaps poszybowały w górę do ponad 100 dol. za sztukę, obecnie najtańsze można nabyć za nieco ponad 50 dol. Klub oferuje też pakiet biletów na pierwsze trzy mecze, w tym przeciwko Interowi Miami (drużynie Messiego) oraz Orlando FC (nową ekipę Antoine'a Griezmanna) za 200 dol.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: legia warszawaRobert Lewandowskilewandowski
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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