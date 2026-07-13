Ambasada USA opublikowała film z Lewandowskim. Oto co obiecał kibicom Chicago Fire

Tylko Messi zarabia więcej od Lewandowskiego

Lewandowski po rozstaniu z Barceloną przez ponad miesiąc zastanawiał się nad wyborem kolejnego pracodawcy. Polak nie narzekał na brak ofert. Ostatecznie zdecydował się na grę za oceanem. Chicago Fire było najbardziej zdeterminowane, by zakontraktować "Lewego".

Lewandowski z miejsca zyskał status gwiazdy całej ligi. Były gracz Barcelony stał się drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem w USA. Wyższą pensję ma tylko Lionel Messi. Teraz 37-latek będzie starał się potwierdzić swoją wartość na boisku.

Lewandowski złożył obietnicę kibicom Chicago Fire

Lewandowski w filmie opublikowanym przez ambasadę USA w Warszawie obiecał kibicom Chicago Fire, że w nadchodzącym sezonie będą mieli powody do zadowolenia. Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły. Będziecie szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników - powiedział w nagraniu kapitan biało-czerwonych.

Lewandowski podkreślił, że już nie może się doczekać goli i zwycięstw w barwach Chicago Fire. Pierwszą okazję do tego będzie miał już 16 lipca. Tego dnia jego zespół zmierzy się z Vancouver Whitecaps.